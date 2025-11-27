Der frühere BVB-Funktionär Sven Mislintat könnte der neue starke Mann im sportlichen Bereich beim Zweitligisten Dynamo Dresden werden.

Gut zehn Monate nach seinem Aus als Technischer Direktor bei Borussia Dortmund könnte Sven Mislintat wohl in den deutschen Profifußball zurückkehren.

Wie die "Dresdner Neuesten Nachrichten" berichten, soll der 53-Jährige ein Kandidat bei Dynamo Dresden als neuer starker Mann im sportlichen Bereich sein.

Der Zweitligist trennte sich erst kürzlich vom bisherigen Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel und sucht nun nach einem Nachfolger.