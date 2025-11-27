2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
2. Bundesliga - Dynamo Dresden: Kommt Sven Mislintat als neuer starker Mann?
- Veröffentlicht: 27.11.2025
- 21:24 Uhr
Der frühere BVB-Funktionär Sven Mislintat könnte der neue starke Mann im sportlichen Bereich beim Zweitligisten Dynamo Dresden werden.
Gut zehn Monate nach seinem Aus als Technischer Direktor bei Borussia Dortmund könnte Sven Mislintat wohl in den deutschen Profifußball zurückkehren.
Wie die "Dresdner Neuesten Nachrichten" berichten, soll der 53-Jährige ein Kandidat bei Dynamo Dresden als neuer starker Mann im sportlichen Bereich sein.
Der Zweitligist trennte sich erst kürzlich vom bisherigen Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel und sucht nun nach einem Nachfolger.
Dem Bericht zufolge befindet sich Mislintat sogar schon vor Ort in Dresden, um Verhandlungen über ein mögliches Engagement zu führen. Auch das Trainingsgelände des Zweitligisten soll sich der Ex-BVB-Funktionär demnach schon näher angesehen haben.
Mislintat bringt umfangreiche Erfahrung mit, arbeitete vor Borussia Dortmund auch schon für den FC Arsenal und den VfB Stuttgart sowie Ajax Amsterdam.