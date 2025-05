1. FC Köln: Eine "Schande" - Lothar Matthäus fassungslos über Entlassungen von Struber und Keller

Der Rekordnationalspieler geht sogar so weit zu sagen, dass der FC immer eine Fahrstuhlmannschaft bleiben werde, solange die "Klüngeleien" abseits des Platzes nicht aufhören.

TV-Experte Lothar Matthäus hat sich gegenüber "Sky" zu der unruhigen Situation beim 1. FC Köln geäußert. Seiner Meinung nach sei es eine "Schande, welches Bild der 1. FC Köln mit den Entlassungen von Gerhard Struber und Christian Keller in der Außendarstellung abgegeben hat."

Lothar Matthäus über den 1. FC Köln: "Funkel besitzt große Sympathiewerte"

Um in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen, schlägt der 64-Jährige vor, Jonas Hector "in irgendeiner Form" einzubeziehen. Und weiter: "Er macht einen ruhigen Eindruck, stand immer zum Verein und ging als Nationalspieler sogar mit dem FC in die 2. Liga. Aber auch jemand wie Hector bräuchte Unterstützung."

Struber-Nachfolger Friedhelm Funkel besitzt laut Matthäus "große Sympathiewerte" und vielleicht könne er "mehr Einfluss nehmen, als es sein Vorgänger zuletzt" tat.

Allgemein zeige die Situation beim 1. FC Köln eine Sache, die Matthäus im gesamten Fußballgeschäft stört: "Die Leute, die etwas zu sagen haben, (...) sollten sich nicht so benehmen, als wären sie selbst wichtiger als der Verein."

Mit einkehrender Ruhe beim FC sieht der Experte eine stabile Zukunft in der Bundesliga.