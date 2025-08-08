Marc-Andre ter Stegen: Der FC Barcelona zündet die nächste Eskalationsstufe

Und weiter geht’s in der Schlammschlacht zwischen Barca und dem deutschen Nationaltorhüter. Der Klub holt zum nächsten Tiefschlag aus.

Zwischen dem FC Barcelona und Marc-Andre ter Stegen geht das unwürdige Trauerspiel weiter. Denn die Katalanen zünden die nächste Eskalationsstufe: Der 33-Jährige hat für die kommende Saison in La Liga keine Rückennummer bekommen.

Am Freitag wurde die offizielle Meldeliste auf der Homepage der Liga veröffentlicht. Seit seinem Wechsel aus Mönchengladbach nach Barcelona hatte ter Stegen stets die 1 auf dem Trikot. Die "Marca" nannte das Vorgehen "Mobbing".

Allerdings ist es nicht die erste Breitseite des Klubs gegen den deutschen Nationaltorhüter. Erst am Donnerstag hatte Barca den verletzten Keeper vorerst als Kapitän abgesetzt, davor ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet.