  • Aktualisiert: 08.08.2025
  • 15:51 Uhr
  • ran.de

Der Ball rollt wieder! Während die Erstliga-Klubs in der Testspiel-Phase stecken, steht in der 2. Bundesliga und 3. Liga an diesem Wochenende der 2. Spieltag an. Fans werden mit reichlich kostenlosem Live-Fußball verwöhnt. ran verschafft einen Überblick.

Die Sommerpause ist vorbei! Während die Bundesliga-Klubs sich noch für den Saisonstart präparieren und Härtetests absolvieren, rollt der Ball in der 2. Bundesliga und 3. Liga schon wieder.

Wir sehen uns an, welche Partien an diesem Wochenende im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream laufen.

Freitag, 8. August: Testspiel-Kracher live im Free-TV

Das Fußball-Wochenende beginnt um 20:00 Uhr mit einem Testspiel-Kracher zwischen dem FC Chelsea und Bayer Leverkusen.

Spieler von Bayer 04 Leverkusen jubeln nach einem Treffer zum 3:0 kurz vor der Halbzeitpause. GER, Bayer 04 Leverkusen vs Pisa SC, Fussball, Testspiel, Saison 2025 2026, 05.08.2025 DFL REGULATIONS ...

FC Chelsea vs. Bayer Leverkusen LIVE auf Joyn

Das Testspiel zwischen dem FC Chelsea und Bayer Leverkusen wird am Freitag ab 20 Uhr live auf Joyn übertragen.

Das Spiel wird live im Free-TV auf DF1 übertragen und ist auch live auf Joyn zu sehen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur 2. Bundesliga

  • Alle News zur 3. Liga

Samstag, 2. August: 3. Liga, Regionalliga, VfB-Testspiel und Zweitliga-Topspiel im Free-TV

  • 3. Liga: TSV 1860 München - VfL Osnabrück (14:00 Uhr, live im BR und auf Joyn)
  • 3. Liga: 1. FC Saarbrücken - FC Viktoria Köln (14:00 Uhr, live im SWR, WDR und auf Joyn)
  • Regionalliga Nordost: SV Babelsberg - FSV Zwickau (14:00 Uhr, live im MDR und auf Joyn)
  • Testspiel: VfB Stuttgart - FC Bologna (17:00 Uhr, live im SWR und auf Joyn)
  • 2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 (20:30 Uhr, live auf RTL)

Am Samstag gibt es gleich mehrere Spiele für Fans im Free-TV zu sehen. 1860 München empfängt in der 3. Liga den VfL Osnabrück. Der BR überträgt die Partie am Samstag ab 14 Uhr live im Free-TV und im Stream. Dieser ist auch auf Joyn kostenlos zu sehen. Gleiches, diesmal im SWR, gilt für das Spiel Saarbrücken vs. Viktoria Köln.

Fußball 3. Liga 1. Spieltag Rot-Weiss Essen - TSV 1860 München am 01.08.2025 im Stadion an der Hafenstraße in Essen Torjubel zum 1:1 durch Florian Niederlechner ( München ) DFB regulations prohibit...

HIER KOSTENLOS STREAMEN: 1860 München vs. Osnabrück live auf Joyn

Die Partie zwischen 1860 München und Osnabrück läuft kostenlos auf Joyn.

Im SWR ist zudem auch ab 17:00 Uhr das Testspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bologna zu sehen. Auch den SWR-Livestream gibt es auf Joyn.

Im MDR wird ab 14 Uhr auch ein Spiel der Regionalliga Nordost übertragen. Dort empfängt der SV Babelsberg den FSV Zwickau.

Abgeschlossen wird der Tag mit dem Zweitliga-Topspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Schalke 04. Übertragender Sender ist RTL.

