Schalke bekommt wohl Millionen-Angebot für Sylla Demnach bietet ein ausländischer, nicht genannter Verein eine Ablöse über fünf Millionen Euro. Plus weitere Bonuszahlungen. Allerdings sollen die Verantwortlichen einen Verkauf zu diesen Konditionen abgelehnt haben. Zumal es in den vergangenen Monaten schon höhere Offerten für den Franzosen gegeben haben soll.

Schalke 04: Baumann kann Sylla-Abgang nicht ausschließen Sport-Vorstand Frank Baumann betonte bei "Sky", dass ein genereller Verkauf nicht ausgeschlossen sei. Immerhin müssen Gelder in die klammen Kassen des Zweitligisten. Angeblich muss die Sockelablöse mindestens sechs Millionen Euro betragen. Auch das wäre schon ein Entgegenkommen des Revierklubs. Immerhin soll es schon Angebote im vergangenen Winter um die acht bis zehn Millionen gegeben haben.