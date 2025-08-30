2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
2. Bundesliga - Dritte Pleite: VfL Bochum legt einen Fehlstart hin
- Aktualisiert: 30.08.2025
- 15:00 Uhr
- SID
Der VfL Bochum kommt in der 2. Liga nicht auf Touren. Gegen Preußen Münster setzt es eine Heimniederlage.
Absteiger VfL Bochum kommt in der 2. Bundesliga überhaupt nicht in Tritt. Nach der 1:2-Pleite im Revierderby bei Schalke 04 musste das Team von Trainerroutinier Dieter Hecking mit 1:2 (1:1) gegen Preußen Münster auch die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen.
Mit nur drei Punkten aus vier Spielen liegt der VfL Bochum deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück und muss sich in der Tabelle erstmal nach unten orientieren.
Joshua Mees (27.) brachte die Gäste in Führung. Ein Treffer von Philipp Hofmann nach Videobeweis (45.+1) sorgte kurz vor der Pause für den Ausgleich. Dann traf Mees mit einem Distanzschuss nach Wiederbeginn noch einmal (49.). Preußen steht mit sieben Zählern dort, wo der VfL gerne wäre.
- Die Sportschau: Samstag 18:30 Uhr im kostenlosen Stream auf Joyn
- Siegesserie geht weiter: Hannover 96 dreht die Partie in Kiel
- Fortuna Düsseldorf leiht Innenverteidiger Daland aus
Bochum begann engagiert mit der ersten Torchance schon in der zweiten Minute, doch Francis Onyeka scheiterte an Torhüter Johannes Schenk. Münster bekam mit zunehmender Spielzeit die Partie aber besser in den Griff.
Bundesliga-Transfergerüchte: VfB Stuttgart klopft wohl bei deutschem Youngster an
Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)
Einem Bericht von "sky" zufolge beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhoffen sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigen dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten.
Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)
Im Werben um Piero Hincapie hat Tottenham Hotspur laut Fabrizio Romano nun ein neues Angebot unterbreitet. Demnach soll der 23-jährige Ecuadorianer bis zum Sommer 2026 zunächst ausgeliehen werden und anschließend per Kauverpflichtung fest nach London wechseln. Als Ablösesumme werden 60 Millionen Euro genannt, also exakt die Höhe der angeblichen Ausstiegsklausel im noch bis 2029 laufenden Vertrag des Verteidigers. Auch der FC Arsenal ist an Hincapie dran.
Ahmed Kutucu (Galatasaray Istanbul)
Der FC Schalke 04 denkt laut dem türkischen Fernsehsender "Sky Spor" über eine Rückkehr von Ex-Talent Ahmed Kutucu nach. Demnach sollen die Gelsenkirchener für den Stürmer sogar schon ein Angebot bei Galatasaray Istanbul abgegeben haben. Der 25-Jährige konnte sich beim türkischen Topklub nicht durchsetzen, ...
Ahmed Kutucu (Galatasaray Istanbul)
... war aber in der Vorsaison als Leihspieler für Eyüpspor mit acht Toren und sieben Vorlagen in 18 Partien sehr erfolgreich. Bei Galatasaray hat Kutucu noch einen Vertrag bis 2028. Der gebürtige Gelsenkirchener verließ Schalke im Sommer 2021 nach 52 Pflichtspiel-Einsätzen in Richtung Basaksehir.
Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach)
Für Julian Weigl (r.) läuft es bei der Borussia kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison alles andere als rund. Im Pokalspiel gegen Delmenhorst schmorte er 90 Minuten auf der Bank. Jetzt machen schon Meldungen von einem bevorstehenden Abschied die Runde. Nach "Sky"-Informationen hat der saudische Klub Al-Shabab bei den Gladbachern wegen Weigl vorgefühlt ...
Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach)
Demzufolge sei nicht nur Weigl grundsätzlich bereit für diesen Schritt, auch die Borussia soll dem Mittelfeldspieler bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen wollen. Das aber hörte sich bei Roland Virkus noch etwas anders an. "Wir wollen Julian nicht abgeben", sagte der Sportchef der "Rheinischen Post".
Harvey Elliott (FC Liverpool)
Harvey Elliott soll offen für einen Wechsel zu RB Leipzig sein, berichtet "Sky". Mit dem 22-jährigen Liverpool-Talent stehen die Sachsen wohl bereits kurz vor einer Einigung. Erst danach würden konkrete Gespräche mit den "Reds" folgen. Die Ablöse könnte dabei über 50 Millionen Euro liegen und durch den wahrscheinlichen Abgang von Xavi Simons finanziert werden.
Clement Akpa (AJ Auxerre)
Bei Eintracht Frankfurt läuft nach dem Abgang von Tuta zu Al-Duhail die Suche nach einem Nachfolger für den Brasiilaner. Laut "L’Equipe" sollen die Hessen deshalb Interesse an Clement Akpa von AJ Auxerre haben. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hat beim Ligue-1-Klub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, lief in der zurückliegenden Saison 31 Mal für den früheren Meister auf.
Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)
Nachdem Tuta die Eintracht bereits in Richtung Katar verlassen hat, droht nun wohl auch der Abgang von Aurele Amenda. Laut einem "Bild"-Bericht zeigt der FC Turin vermehrt Interesse an dem Verteidiger aus Frankfurt. Demnach sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Ablöse beläuft sich wohl auf elf Millionen Euro. Der Transfer würde durchaus überraschend kommen: Erst zum Vorbereitungsstart prophezeite Dino Toppmöller dem Schweizer eine "größere Rolle" in der neuen Saison.
Min-jae Kim (FC Bayern München)
Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt wohl weiterhin ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehört der Innenverteidiger zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf könnte sich aber als schwierig herausstellen, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecken soll. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Sollte der 28-Jährige dennoch gehen, wird der deutsche Rekordmeister wohl selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv.
Sacha Boey (FC Bayern München)
In der Personalie Sacha Boey scheint es beim FC Bayern wohl zu einem Umdenken gekommen zu sein. Laut dem "Kicker" denkt man nun doch über einen Verbleib des Rechtsverteidigers nach. Intern scheint es aber Uneinigkeiten zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichnete die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Zuletzt waren sowohl Galatasaray Istanbul als auch Olympique Marseille interessiert - mittlerweile ist die Lage aber ruhig.
Holtmanns Fehlpass leitet die VfL-Pleite ein
Nach starker Vorarbeit von Jano ter Horst verfehlte Marvin Schulz noch knapp das Tor (13.). Besser machte es Mees, der nach Pass von Schulz Felix Passlack stehen ließ und in den Winkel traf.
Wenig später hatte der VfL Glück, als Passlack eine Hereingabe von Oliver Batista-Meier beinahe ins eigene Tor lenkte (32.). Beim Ausgleich mussten die Bochumer Fans noch ein paar Minuten bangen: Der Treffer von Hofmann wurde zunächst wegen Abseits von Kjell Wätjen aberkannt, nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Felix Prigan aber doch auf Tor, weil er keinen aktiven Eingriff ins Spielgeschehen gesehen hatte.
Dem 1:2 ging ein Fehlpass von Gerrit Holtmann im Mittelfeld voraus. Nach knapp einer Stunde wechselte der sichtlich verärgerte Hecking seine Offensivabteilung aus. Doch die Gäste verteidigten weiter konzentriert und ließen wenig zu.