Der VfL Bochum kommt in der 2. Liga nicht auf Touren. Gegen Preußen Münster setzt es eine Heimniederlage.

Absteiger VfL Bochum kommt in der 2. Bundesliga überhaupt nicht in Tritt. Nach der 1:2-Pleite im Revierderby bei Schalke 04 musste das Team von Trainerroutinier Dieter Hecking mit 1:2 (1:1) gegen Preußen Münster auch die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen.

Mit nur drei Punkten aus vier Spielen liegt der VfL Bochum deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück und muss sich in der Tabelle erstmal nach unten orientieren.

Joshua Mees (27.) brachte die Gäste in Führung. Ein Treffer von Philipp Hofmann nach Videobeweis (45.+1) sorgte kurz vor der Pause für den Ausgleich. Dann traf Mees mit einem Distanzschuss nach Wiederbeginn noch einmal (49.). Preußen steht mit sieben Zählern dort, wo der VfL gerne wäre.

Bochum begann engagiert mit der ersten Torchance schon in der zweiten Minute, doch Francis Onyeka scheiterte an Torhüter Johannes Schenk. Münster bekam mit zunehmender Spielzeit die Partie aber besser in den Griff.