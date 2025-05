DFL gibt Termine für Relegation bekannt

Das Rückspiel findet am 26. Mai statt, je einen Tag später bestreitet der 16. der 2. Liga die Spiele gegen den Drittliga-Dritten, wobei der Drittligist zunächst Heimrecht besitzt. Alle vier Partien übertragen Sat.1 und Sky (jeweils 20.30 Uhr).

Den Auftakt bildet die Begegnung zwischen dem Tabellen-16. der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga am 22. Mai. Der Erstligist bestreitet wie üblich zuerst ein Heimspiel.

Das Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart findet am 24. Mai in Berlin statt, also einen Tag nach dem Relegations-Hinspiel.