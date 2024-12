Der Sonntagnachmittag der zweiten Bundesliga verläuft nur beim HSV positiv. Düsseldorf verliert langsam aber sicher den Anschluss an die Aufstiegsplätze, Fürth verpasst einen Befreiungsschlag.

Der Hamburger SV hat in Spiel eins nach der Trennung von Trainer Steffen Baumgart den erhofften Befreiungsschlag gelandet. Die Norddeutschen gewannen beim Karlsruher SC mit 3:1 (1:1) und machten einen Riesensprung in der Tabelle von Platz zehn auf Rang zwei. Für den HSV war es nach vier Ligaspielen ohne Sieg der erste Dreier.

Mann des Tages im Karlsruher Wildpark war mit einem Doppelpack Jean-Luc Dompe. Der Franzose brachte seine Mannschaft zunächst in Führung (23.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Fabian Schleusener (36.) sorgte er per Traumtor in den Winkel (55.) für das 2:1. Die Entscheidung durch den eingewechselten Davie Selke (87.) bereitete Dompe mustergültig vor.

Glück hatte der HSV bei einem wegen Abseits aberkannten Karlsruher Treffer und bei einem Lattenschuss. Ob Interimstrainer Merlin Polzin eine weitere Chance erhält, blieb zunächst offen. "Wir kommentieren aktuell keine Namen. Wir nehmen uns die Zeit, Rahmenbedingungen und Profile zu besprechen", hatte HSV-Sportchef Stefan Kuntz unmittelbar vor der Partie am Sky-Mikrofon gesagt.

Polzin kündigte für das Spiel in Karlsruhe an, "mutig nach vorne spielen" zu wollen. "Wir haben viel Energie und Bock", sagte der 34-Jährige. Tatsächlich begann der HSV druckvoll, dominierte das Geschehen in den ersten 20 Minuten mit 75 Prozent Ballbesitz und kam schnell zu ersten Chancen.