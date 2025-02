2. Bundesliga: HSV verpasst Tabellenführung - FCK nimmt Aufstieg ins Visier

Der HSV verpasst gegen Hannover den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Liga. Der FCK nimmt derweil den Aufstieg ins Visier. Unentschieden statt Big Points: Der Hamburger SV ist im Topspiel der 2. Liga gegen Hannover 96 nicht über ein wildes 2:2 (1:0) hinausgekommen - musste am Ende aber mit dem Punkt sogar zufrieden sein. In einer hektischen Schlussphase glich Jean-Luc Dompé (84.) mit einem sehenswerten Freistoßtreffer noch aus, Hannover hatte nach den beiden Toren von Nicolò Tresoldi (53.) und Rabbi Matondo (79.) in einem spannenden Nordduell schon wie der Sieger ausgesehen. Neben Dompé traf zudem Silvan Hefti (15.) im Volksparkstadion. Durch das Unentschieden verpasste die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin die Rückkehr an die Tabellenspitze, der HSV liegt nun punktgleich mit dem 1. FC Magdeburg auf Platz zwei - bei zwei Zählern Rückstand auf den 1. FC Köln. Hannover bleibt unter Trainer Andre Breitenreiter ungeschlagen und rangiert auf Platz sechs in der Tabelle. Der HSV, der offenbar noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen und sich unter anderem mit Flügelstürmer Alexander Rössing-Lelesiit (Lilleström SK) verstärken will, begann vor 57.000 Zuschauern einmal mehr hellwach - schon zum 14. Mal in dieser Saison trafen die Rothosen in der Anfangsviertelstunde. Linksverteidiger Hefti konnte recht ungestört Maß nehmen und traf aus rund 21 m flach ins lange Eck. 96-Keeper Ron-Robert Zieler sah in der Szene nicht besonders glücklich aus.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Auch wenn der HSV zunächst das bessere und entschlossenere Team war, suchte auch Hannover immer wieder den Weg nach vorne - allzu oft fehlte in den entscheidenden Situationen aber die nötige Konsequenz. Doch dann nutzte Tresoldi eine Unaufmerksamkeit der Hamburger Defensive und stach eiskalt zu. Danach verlor der HSV die Kontrolle über die Partie, Hannover wollte mehr als einen Punkt - und Matondo legte folgerichtig sehenswert nach. Doch der Schlusspunkt war Dompé vorbehalten.

Anzeige

FCK nimmt Aufstieg ins Visier Der 1. FC Kaiserslautern nimmt derweil endgültig den Aufstieg ins Visier. Der viermalige Meister gewann am 20. Spieltag der 2. Liga durch ein spätes Tor mit 2:1 (0:0) gegen Aufsteiger Preußen Münster und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel des Jahres. Kapitän Marlon Ritter (51.) und Luca Sirch (90.+2) trafen für den FCK, der nur zwei Punkte hinter der Spitze liegt. David Kinsombi (79.) war für Münster erfolgreich. Ex-Schalker Brunner: Karriereende mit 30 Jahren

Schalke 04 bestätigt Transfer von neuem Torjäger Kurz vor dem Anpfiff stapelte FCK-Trainer Markus Anfang mit Blick auf mögliche Aufstiegsambitionen tief. "Wir wollen besser werden", sagte der Coach bei "Sky": "So gehen wir die restlichen Spiele der Rückrunde an." Die Roten Teufel zeigten in der ersten Hälfte eine ganz schwache Vorstellung. Die Pfälzer brachten offensiv kaum etwas zustande und wirkten in der Defensive unsicher. Die ersatzgeschwächten Gäste waren die bessere Mannschaft, Trainer Sascha Hildmann konnte bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte äußerst zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge sein. Der Ex-Lauterer Florian Pick hätte eigentlich die Führung für die Preußen erzielen müssen, scheiterte aber an FCK-Torwart Julian Krahl (34.). Die Gastgeber, für die lediglich ein gefährlicher Distanzschuss von Filip Kaloc zu Buche stand (38.), waren mit dem torlosen Remis zur Pause gut bedient.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga-Transfergerüchte: Werder Bremen will offenbar Andre Silva von RB Leipzig ausleihen 1 / 12 © 2024 Getty Images Andre Silva (RB Leipzig)

Werder Bremen arbeitet offenbar an einer Leihe von Andre Silva. Das berichten "Sky", "Bild" und die "Deichstube" übereinstimmend. Eine Einigung zwischen dem Portugiesen und den Hanseaten soll bereits bestehen. Die Vereine befinden sich demnach in fortgeschrittenen Verhandlungen. Knackpunkt dürfte das Gehalt des Stürmers sein, der noch bis 2026 an RB Leipzig gebunden ist und sieben Millionen Euro pro Jahr kassieren soll. © Gonzales Photo Daniel Svensson (FC Nordsjaelland)

Der BVB steht laut "Sky" kurz vor der Verpflichtung von Linksverteidiger Daniel Svensson. Der 22-Jährige ist bei seinem dänischen Klub FC Nordsjaelland Stammspieler und besitzt einen Vertrag bis Ende 2026. Der Deal soll eine Leihe mit Kaufoption umfassen. Dortmund und Svensson der bislang einmal für Schweden auflief, warten nur noch auf die Freigabe von Nordsjaelland, heißt es. © 2024 Getty Images Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Beim FC Bayern München wird laut "Sport Bild" die Personalie Jonathan Tah wohl weiterhin verfolgt, nachdem ein Wechsel im Sommer 2024 noch scheiterte und der Leverkusener Innenverteidiger nun im Sommer 2025 ablösefrei zu haben ist. Zuletzt wurde zwar berichtet, dass ein Wechsel des 28-Jährigen zum FC Barcelona mehr oder weniger fix sei. Allerdings ... © 2024 Getty Images Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

... ist der Deal zwischen Nationalspieler Tah und den Katalanen wohl doch noch nicht in trockenen Tüchern, weshalb auch die Münchner weiterhin auf eine Verpflichtung des 1,94-Meter-Hünen hoffen dürften. Im Sommer 2024 soll der Tah-Transfer zu den Bayern dem Bericht nach aufgrund einer Differenz in den Ablöseverhandlungen von fünf Millionen Euro gescheitert sein. © Action Plus James McAtee (Manchester City)

Wird er der nächste Jadon Sancho? Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano zieht es das nächste City-Talent in die Bundesliga. Demnach hat der Double-Sieger aus Leverkusen die Citizens wegen einer Leihe plus Kaufoption kontaktiert. Der junge Engländer durchlief die gesamte Jugend beim Serienmeister aus England und kann auf insgesamt 39 Premier-League-Spiele zurückschauen. © Shutterstock James McAtee (Manchester City)

Einen Großteil davon bestritt er allerdings Leihweise für Sheffield United. Mit dem Klub stieg er aus der Championship auf und bestritt anschließend die erste Saison in der Premier League. Seit dieser Spielzeit ist er zurück bei Pep Guardiolas Star-Ensemble und hat dort Probleme, sich durchzusetzen. Xabi Alonso hat ihn laut Romano nun als Ersatz für den verletzen Terrier auserkoren. © IMAGO/Seskim Photo TR Filip Kostic (Fenerbahce Istanbul)

Der frühere Frankfurter Europa-League-Sieger Filip Kostic könnte wohl bald wieder in der Bundesliga kicken. Wie unter anderem das serbische Portal "sportvesti" berichtet, soll der 32-Jährige das Interesse von Union Berlin auf sich gezogen haben. Dem Bericht nach seien Verantwortliche der Köpenicker bei Kostic‘ aktuellem Verein Fenerbahce Istanbul vorstellig geworden, um einen möglichen Transfer auszuloten. Allerdings ... © 2022 Getty Images Filip Kostic (Fenerbahce Istanbul)

... könnten sich die Verhandlungen doch etwas schwieriger gestalten, denn der Serbe ist aktuell nur an Fenerbahce Istanbul ausgeliehen, sein Stammverein ist nach wie vor Juventus Turin. Demnach müsste Union wohl auch mit den Italienern noch eine Einigung erzielen. Zudem kommt Kostic während seiner bisherigen Leihe zu Fener unter Star-Trainer Jose Mourinho zu sehr regelmäßigen Einsätzen. © NurPhoto Jobe Bellingham (Sunderland AFC)

Jobe Bellingham, der jüngere Bruder von Real-Madrid-Star Jude, ist einer der besten Spieler beim AFC Sunderland. Der 19-Jährige macht in Englands zweiter Liga regelmäßig mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und scheint als zentraler Mittelfeldspieler in die Fußstapfen seines Bruders zu treten. Das hat nun offenbar zwei Bundesliga-Klubs auf den Plan gerufen... © NurPhoto Jobe Bellingham (Sunderland AFC)

Dem englischen Boulevard-Blatt "The Sun" zufolge waren zuletzt Scouts von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in Sunderland im Stadion. Auch eine ganze Reihe Premier-League-Klubs sollen ein Auge auf Bellingham geworfen haben. Allerdings dürfte der Werdegang seines Bruders in der Bundesliga durchaus ein gutes Argument für Jobe sein, ebenfalls in Deutschland sein Glück zu versuchen. Es wäre wohl eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro fällig, was weder den BVB noch die Werkself wirklich abschrecken dürfte. © 2024 Getty Images Jeff Chabot (VfB Stuttgart)

Mit starken Spielen, unter anderem in der Champions League, hat VfB-Abwehrchef Jeff Chabot wohl prominente Interessenten auf den Plan gerufen. Laut "Sky" soll Juventus Turin ein Auge auf den 26-Jährigen geworfen haben. Demnach habe Chabot mit seiner Leistung im Königsklasse-Duell gegen die "Alte Dame" so sehr überzeugt, dass die Turiner ... © 2024 Getty Images Jeff Chabot (VfB Stuttgart)

... einen Transfer für den Sommer 2025 erwägen sollen. Als mögliche Ablösesumme werden im Bericht 20 bis 25 Millionen Euro genannt. Chabot hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Er kam erst im Sommer 2024 vom 1. FC Köln zu den Schwaben, ersetzt dort den nach Dortmund gewechselten Ex-Abwehrchef Waldemar Anton.

Auch im zweiten Durchgang konnten sich die Lauterer zunächst nicht steigern, die Führung durch Ritter fiel aus dem Nichts. Nach dem Treffer konnte sich der FCK steigern, musste aber dennoch den Ausgleich hinnehmen.