2. Bundesliga: Last-Minute-Elfer schockt Paderborn - Nürnberg siegt in Kiel

In der 2. Bundesliga musste Paderborn im Aufstiegsrennen einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Nürnberg siegte in Kiel, Eintracht Braunschweig gewann beim Trainer-Debüt von Lars Kornetka.

Der SC Paderborn hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann musste sich im Ostwestfalenderby bei Arminia Bielefeld mit einem 2:2 (0:1) begnügen und könnte am Sonntag sogar auf Platz fünf zurückfallen.

Ein von Mael Corboz verwandelter Foulelfmeter (90.) kostete Paderborn sogar den Sprung an die Spitze. Stefano Marino hatte das Spiel mit seinen beiden Toren (53., 62.) für die seit sechs Spielen ungeschlagenen Gäste nach dem Rückstand durch Joel Grodowski (24.) zwischenzeitlich gedreht. Bielefeld steckt trotz des Punktgewinns nach zuletzt drei Niederlagen in Folge tief im Abstiegskampf.

Der 1. FC Nürnberg verschärfte derweil die Sorgen von Holstein Kiel im Abstiegskampf weiter. Das Team von Miroslav Klose siegte auswärts bei den Norddeutschen mit 3:2 (2:2) und festigte damit seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle. Kiels neuer Coach Tim Walter hingegen wartet nach drei Ligaspielen weiter auf den erlösenden ersten Sieg.