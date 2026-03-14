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2. Bundesliga: Last-Minute-Elfer schockt Paderborn - Nürnberg siegt in Kiel
- Veröffentlicht: 14.03.2026
- 15:12 Uhr
- SID
In der 2. Bundesliga musste Paderborn im Aufstiegsrennen einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Nürnberg siegte in Kiel, Eintracht Braunschweig gewann beim Trainer-Debüt von Lars Kornetka.
Der SC Paderborn hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann musste sich im Ostwestfalenderby bei Arminia Bielefeld mit einem 2:2 (0:1) begnügen und könnte am Sonntag sogar auf Platz fünf zurückfallen.
Ein von Mael Corboz verwandelter Foulelfmeter (90.) kostete Paderborn sogar den Sprung an die Spitze. Stefano Marino hatte das Spiel mit seinen beiden Toren (53., 62.) für die seit sechs Spielen ungeschlagenen Gäste nach dem Rückstand durch Joel Grodowski (24.) zwischenzeitlich gedreht. Bielefeld steckt trotz des Punktgewinns nach zuletzt drei Niederlagen in Folge tief im Abstiegskampf.
Der 1. FC Nürnberg verschärfte derweil die Sorgen von Holstein Kiel im Abstiegskampf weiter. Das Team von Miroslav Klose siegte auswärts bei den Norddeutschen mit 3:2 (2:2) und festigte damit seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle. Kiels neuer Coach Tim Walter hingegen wartet nach drei Ligaspielen weiter auf den erlösenden ersten Sieg.
Justvan mit Doppelpack für Nürnberg
Nürnbergs starkem Kreativspieler Julian Justvan gelang ein früher Doppelpack (14./24.). Adrian Kapralik (29.) und Kasper Davidsen (45.+8) sorgten noch vor der Pause für den Ausgleich der Gastgeber, doch Club-Stürmer Mohamed Alì Zoma schlug in der zweiten Hälfte überraschend zurück (72.).
Bundesliga-Transfergerüchte: Leipzig-Star Yan Diomande auf Zettel von Top-Klub
Yan Diomande (RB Leipzig)
Leipzig-Youngster Yan Diomande zählt zu den großen Entdeckungen der Saison. Dies hat offenbar auch Manchester United festgestellt, die laut der spanischen Zeitung "Sport" Interesse am 19-Jährigen haben sollen. Demnach hätte der Flügelspieler die ManUnited-Bosse mit seiner "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" beeindruckt. Allerdings läuft sein Vertrag bei RB bis Sommer 2030, sodass die mögliche Ablöse sehr hoch ausfallen dürfte.
Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)
Victor Osimhen steht nun wohl doch auf dem Zettel des FC Bayern. Der Rekordmeister prüft laut "FussballTransfers", ob ein Transfer des nigerianischen Torjägers möglich sein könnte. Osimhen wurde dem FC Bayern bereits im Winter angeboten, allerdings lehnte Max Eberl einen Transfer damals noch ab. Nun beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen erneut mit dem Angreifer. Auch Osimhen selbst kann sich einen Wechsel nach München offenbar gut vorstellen. Neben dem FC Bayern zeigen allerdings auch andere Klubs Interesse - darunter mehrere Vereine aus Saudi-Arabien.
Luka Vuskovic (Hamburger SV)
Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an.
Said El Mala (1. FC Köln)
Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030.
Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)
Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028.
Jeremy Monga (Leicester City)
Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ...
Jeremy Monga (Leicester City)
... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es.
Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen.
Kiel, das auf Tabellenrang 17 bleibt, droht nach dem Bundesligaabstieg in der Vorsaison somit mehr und mehr der tiefe Fall in die Drittklassigkeit.
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Kornetka mit Debüt-Sieg als Braunschweig-Coach
Eintracht Braunschweig feierte beim Debüt des neuen Trainers Lars Kornetka den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Vier Tage nach der Trennung von Heiner Backhaus gewann Braunschweig mit 1:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf und holte nach fünf Spielen ohne Sieg in Serie erstmals wieder einen Dreier.
Robin Heußer (62.) erzielte den entscheidenden Treffer für die Eintracht, die sich im Tabellenkeller etwas Luft verschaffte. Düsseldorf musste dagegen nach nur einer Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen mal wieder einen Rückschlag hinnehmen.