Die Krise ist perfekt: Trainer Miroslav Klose hat mit dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg die nächste Niederlage kassiert und gerät damit immer mehr unter Druck. Der 1. FC Nürnberg von Trainer Miroslav Klose unterlag am Freitagabend auch bei Preußen Münster 1:2 (0:2). In der Tabelle bleibt der Club nach drei Spielen punktlos auf einem Abstiegsplatz. Oliver Batista Meier (32.) und Marvin Schulz (43.) schossen Münster zum ersten Saisonsieg - und verschärften die Situation bei Kloses Nürnbergern, für die Rafael Lubach (74.) das erste Saisontor erzielte. Kiel verpflichtet slowakischen U21-Nationalspieler Kapralik

Karlsruhe leiht Gladbachs Fukuda aus Schließlich war der FCN neben dem Fehlstart in der Liga auch in der Vorwoche bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FV Illertissen im Elfmeterschießen (5:6) rausgeflogen.

Batista Meier belohnt Münster In Münster wollte Klose den Negativtrend unbedingt stoppen - und setzte dafür Kapitän Robin Knoche erstmal nur auf die Bank. "Es war ein schwierige Entscheidung für mich", hatte der Nürnberg-Coach im Vorfeld der Begegnung am "Sky"-Mikrofon betont: "Aber ich bin Trainer, ich muss manchmal harte Entscheidungen treffen."

Bundesliga: So viel Geld kassieren die Klubs aus den TV-Erlösen 1 / 19 © MIS Die Bundesliga startet am Freitag in ihre neue Saison. Zu den größten Einnahmequellen der Klubs zählen die Millionen aus der Vermarktung von TV-Rechten. ran zeigt in einem Ranking, wer das meiste Geld bekommt. (Quelle: "kicker") © Eibner Platz 18 - Hamburger SV

Einnahmen National: 28.495.937 Euro

Einnahmen International: 2.927.240 Euro

Gesamt: 31.433.177 Euro © Oliver Ruhnke Platz 17 - FC St. Pauli

Einnahmen National: 29.832.182 Euro

Einnahmen International: 2.927.240 Euro

Gesamt: 32.760.422 Euro © 2025 Getty Images Platz 16 - 1. FC Heidenheim

Einnahmen National: 32.249.960 Euro

Einnahmen International: 4.998.082 Euro

Gesamt: 37.248.042 Euro © Köhn Platz 15 - FC Augsburg

Einnahmen National: 36.769.329 Euro

Einnahmen International: 3.285.837 Euro

Gesamt: 40.055.166 Euro © 2025 Getty Images Platz 14 - Werder Bremen

Einnahmen National: 39.714.140 Euro

Einnahmen International: 2.937.240 Euro

Gesamt: 42.651.380 Euro © Beautiful Sports Platz 13 - 1. FC Köln

Einnahmen National: 38.160.988 Euro

Einnahmen International: 4.775.929 Euro

Gesamt: 42.936.917 Euro © Nordphoto Platz 12 - VfL Wolfsburg

Einnahmen National: 46.008.800 Euro

Einnahmen International: 4.744.025 Euro

Gesamt: 50.752.825 Euro © Nordphoto Platz 11 - Borussia Mönchengladbach

Einnahmen National: 45.493.477 Euro

Einnahmen International: 5.473.120 Euro

Gesamt: 50.966.597 Euro © Nordphoto Platz 10 - TSG Hoffenheim

Einnahmen National: 43.484.847 Euro

Einnahmen International: 7.946.363 Euro

Gesamt: 51.431.210 Euro © Jan Huebner Platz 9 - 1. FSV Mainz 05

Einnahmen National: 52.120.945 Euro

Einnahmen International: 3.285.837 Euro

Gesamt: 55.406.782 Euro © Pressefoto Baumann Platz 8 - VfB Stuttgart

Einnahmen National: 50.906.422 Euro

Einnahmen International: 4.617.584 Euro

Gesamt: 55.524.006 Euro © Eibner Platz 7 - 1. FC Union Berlin

Einnahmen National: 48.222.446 Euro

Einnahmen International: 7.597.767 Euro

Gesamt: 55.820.213 Euro © Eibner Platz 6 - SC Freiburg

Einnahmen National: 53.966.376 Euro

Einnahmen International: 8.010.170 Euro

Gesamt: 61.976.546 Euro © foto2press Platz 5 - RB Leipzig

Einnahmen National: 54.556.458 Euro

Einnahmen International: 13.526.235 Euro

Gesamt: 68.082.693 Euro © Eibner Platz 4 - Eintracht Frankfurt

Einnahmen National: 55.042.638 Euro

Einnahmen International: 14.541.289 Euro

Gesamt: 69.538.927 Euro © IMAGO/Hartenfelser Platz 3 - Bayer Leverkusen

Einnahmen National: 57.018.811 Euro

Einnahmen International: 18.440.819 Euro

Gesamt: 75.459.630 Euro © Funke Foto Services Platz 2 - Borussia Dortmund

Einnahmen National: 57.617.213 Euro

Einnahmen International: 18.408.914 Euro

Gesamt: 76.023.127 Euro © Laci Perenyi Platz 1 - FC Bayern München

Einnahmen National: 60.810.768 Euro

Einnahmen International: 22.594.404 Euro

Gesamt: 83.405.172 Euro

Doch die Umstellungen wirkten sich zunächst nicht positiv auf dem Platz aus. Mitte des ersten Durchgangs drängte der Gastgeber auf die Führung, Münsters Lars Lokotsch traf aber zunächst nur das Außennetz (29.). Drei Minuten später belohnte dann aber Batista Meier das Heimteam, Schulz erhöhte noch vor der Pause. Klose reagierte, wechselte zur Halbzeit gleich doppelt. In der Offensive wurden die Gäste nun gefährlicher, Caspar Jander traf mit einem Distanzschuss nur den Pfosten (66.). Wenig später verkürzte Lubach.

Kaiserslautern verspielt Remis in Elversberg Zweites Auswärtsspiel, zweite Auswärtsniederlage: Der 1. FC Kaiserslautern schwächelt in der neuen Saison noch auf fremden Plätzen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht unterlag bei der SV Elversberg nach einem späten Gegentor verdient mit 1:2 (0:1) und hat nach drei Spielen lediglich drei Punkte auf dem Konto. Luca Schnellbacher (43.) und Frederik Schmahl (90.+2) erzielten die Treffer für das Team von Coach Vincent Wagner. Nach dem zweiten Heimsieg der Spielzeit kann sich Elversberg mit sechs Zählern erst einmal nach oben orientieren. Richmond Tachie (79., Foulelfmeter nach Videobeweis) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Bundesliga-Transfergerüchte: Schalke denkt wohl über Kutucu-Rückkehr nach 1 / 14 © IMAGO/Anadolu Agency Ahmed Kutucu (Galatasaray Istanbul)

Der FC Schalke 04 denkt laut dem türkischen Fernsehsender "Sky Spor" über eine Rückkehr von Ex-Talent Ahmed Kutucu nach. Demnach sollen die Gelsenkirchener für den Stürmer sogar schon ein Angebot bei Galatasaray Istanbul abgegeben haben. Der 25-Jährige konnte sich beim türkischen Topklub nicht durchsetzen, ... © imago images / DeFodi Ahmed Kutucu (Galatasaray Istanbul)

... war aber in der Vorsaison als Leihspieler für Eyüpspor mit acht Toren und sieben Vorlagen in 18 Partien sehr erfolgreich. Bei Galatasaray hat Kutucu noch einen Vertrag bis 2028. Der gebürtige Gelsenkirchener verließ Schalke im Sommer 2021 nach 52 Pflichtspiel-Einsätzen in Richtung Basaksehir. © fohlenfoto Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach)

Für Julian Weigl (r.) läuft es bei der Borussia kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison alles andere als rund. Im Pokalspiel gegen Delmenhorst schmorte er 90 Minuten auf der Bank. Jetzt machen schon Meldungen von einem bevorstehenden Abschied die Runde. Nach "Sky"-Informationen hat der saudische Klub Al-Shabab bei den Gladbachern wegen Weigl vorgefühlt ... © Shutterstock Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach)

Demzufolge sei nicht nur Weigl grundsätzlich bereit für diesen Schritt, auch die Borussia soll dem Mittelfeldspieler bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen wollen. Das aber hörte sich bei Roland Virkus noch etwas anders an. "Wir wollen Julian nicht abgeben", sagte der Sportchef der "Rheinischen Post". © AFP/SID/PAU BARRENA Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

Bayer Leverkusen verliert wohl den nächsten namhaften Profi aus der Double-Saison. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht der Werksklub vor dem Verkauf von Victor Boniface an die AC Mailand. Demnach verhandeln beide Klubs über einen Transfer des 24 Jahre alten Stürmers, der im Sommer 2023 nach Leverkusen wechselte und 2024 mit Bayer 04 Deutscher Meister und Pokalsieger wurde. © Maximilian Koch Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

Nach Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky, Jonathan Tah und Odilon Kossounou wäre Boniface der siebte Hochkaräter, der die Werkself in diesem Sommer verlassen würde. Eine konkrete Ablösesumme wird nicht genannt. © News Images Harvey Elliott (FC Liverpool)

Harvey Elliott soll offen für einen Wechsel zu RB Leipzig sein, berichtet "Sky". Mit dem 22-jährigen Liverpool-Talent stehen die Sachsen wohl bereits kurz vor einer Einigung. Erst danach würden konkrete Gespräche mit den "Reds" folgen. Die Ablöse könnte dabei über 50 Millionen Euro liegen und durch den wahrscheinlichen Abgang von Xavi Simons finanziert werden. © Kyodo News Claudio Echeverri (Manchester City)

Der 19-jährige Argentinier wechselte im Januar 2024 nach England, wurde aber zunächst für ein Jahr in seine Heimat verliehen. Nun steht er bei Manchester City im erweiterten Kader, hat dort jedoch wenig Einsatzchancen. Wie "The Athletic" berichtet, wollte Borussia Dortmund den Flügelspieler per Leihe mit Kaufoption holen, City akzeptierte aber nur eine Leihe ohne Kaufoption. Wie Fabrizio Romano berichtet hat Leverkusen das genutzt und den BVB in den Verhandlungen ausgestochen. Echeverri wechselt demnach für eine Saison zu Bayer. Der Transfer sollte bald offiziell werden. © Offside Sports Photography Amine Adli (Bayer 04 Leverkusen)

Der Ausverkauf bei Bayer Leverkusen ist noch nicht beendet: Nach Jonathan Tah, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lukas Hradecky und Jeremie Frimpong steht nun auch Amine Adli vor einem Wechsel. Wie der "kicker" berichtet, soll der AFC Bournemouth rund 30 Millionen Euro für den Linksfuß bieten, der unter Neu-Trainer Erik ten Hag nicht auf seiner Wunschposition zum Einsatz kommt. Mit Ernest Opoku hat die Werkself bereits potentiellen Ersatz verpflichtet. © IMAGO/Action Plus Fabio Vieira (FC Arsenal)

VfB Stuttgart sucht nach einem Nachfolger für Enzo Millot, der kurz vor einem Wechsel zu Al-Ahli steht. Dabei soll man sich auch mit Fabio Vieira beschäftigen, wie "sky" berichtet. Demnach hat sich der VfB bei Arsenal nach dem Preis und den finanziellen Modalitäten umgehört. Gespräche oder konkrete Verhandlungen zu dem Portugiesen gab es aber wohl noch keine. Dem Bericht zufolge haben die Schwaben noch weitere Alternativen für das offensive Mittelfeld auf dem Radar. © PsnewZ Clement Akpa (AJ Auxerre)

Bei Eintracht Frankfurt läuft nach dem Abgang von Tuta zu Al-Duhail die Suche nach einem Nachfolger für den Brasiilaner. Laut "L’Equipe" sollen die Hessen deshalb Interesse an Clement Akpa von AJ Auxerre haben. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hat beim Ligue-1-Klub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, lief in der zurückliegenden Saison 31 Mal für den früheren Meister auf. © IMAGO/osnapix Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)

Nachdem Tuta die Eintracht bereits in Richtung Katar verlassen hat, droht nun wohl auch der Abgang von Aurele Amenda. Laut einem "Bild"-Bericht zeigt der FC Turin vermehrt Interesse an dem Verteidiger aus Frankfurt. Demnach sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Ablöse beläuft sich wohl auf elf Millionen Euro. Der Transfer würde durchaus überraschend kommen: Erst zum Vorbereitungsstart prophezeite Dino Toppmöller dem Schweizer eine "größere Rolle" in der neuen Saison. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt wohl weiterhin ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehört der Innenverteidiger zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf könnte sich aber als schwierig herausstellen, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecken soll. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Sollte der 28-Jährige dennoch gehen, wird der deutsche Rekordmeister wohl selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. © IMAGO/Icon Sportswire Sacha Boey (FC Bayern München)

In der Personalie Sacha Boey scheint es beim FC Bayern wohl zu einem Umdenken gekommen zu sein. Laut dem "Kicker" denkt man nun doch über einen Verbleib des Rechtsverteidigers nach. Intern scheint es aber Uneinigkeiten zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichnete die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Zuletzt waren sowohl Galatasaray Istanbul als auch Olympique Marseille interessiert - mittlerweile ist die Lage aber ruhig.