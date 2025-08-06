Anzeige
2. Liga

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - die Aufstellungen

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 20:26 Uhr

Am 2. Spieltag treffen der 1. FC Kaiserslautern und der FC Schalke 04 im Samstagabend-Topspiel aufeinander. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 heute live: die Aufstellungen

Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da. So gehen beide Teams in das Spitzenspiel.

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern: Krahl - Kim, Sirch, Gyamfi - Asta, Kunze, Haas – Ritter, Sahin – Hanslik, Emreli

Aufstellung FC Schalke 04: Karius – T. Becker, Kurucay, Sanchez – Gantenbein, Schallenberg, El-Faouzi, V. Becker – Remmert, Antwi-Adjei – Sylla

1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 heute live

Die 2. Bundesliga ist zurück und hat bereits zum Auftakt für eine Menge Überraschungen gesorgt.

Kommen am 2. Spieltag die nächsten hinzu? Oder zeigen die Aufstiegsfavoriten ihre wahre Form? Der FC Schalke 04 wird mit einer breiten Brust in das Topspiel am Samstagabend gehen. Die "Königsblauen" werden empfangen vom 1. FC Kaiserslautern.

Während die Schalker zum Auftakt einen 2:1-Sieg gegen Hertha BSC feiern konnten, verlor Kaiserslautern mit 0:1 gegen Hannover 96.

Die "Roten Teufel" von Trainer Thorsten Lieberknecht stehen also schon leicht unter Druck. Miron Muslic würde seinen Traumstart mit S04 hingegen wohl gerne vergolden.

Wo läuft das Spiel im TV? Wird es im Free-TV übertragen? Wer bietet einen Livestream, und wo gibt’s einen Liveticker? ran liefert alle Infos zur Übertragung des Topspiels.

1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 heute live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort

  • Spiel: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04
  • Wettbewerb: 2. Bundesliga; 2. Spieltag
  • Datum: 9. August 2025
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 heute live: Wo läuft das Zweitliga-Spiel im Free-TV?

RTL überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen.

Darüber hinaus kann die Partie auch im Pay-TV auf Sky verfolgt werden. Dafür muss jedoch ein Pay-TV-Vertrag abgeschlossen werden.

Lautern heute gegen Schalke: Wo gibt es einen Livestream zur 2. Liga?

Beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ wird das Spiel im Livestream gezeigt, dafür muss zuvor allerdings ein Abo abgeschlossen werden.

Zudem gibt es einen Livestream bei WOW. Auch hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Schalke 04 heute zu Gast in Kaiserslautern: Gibt es einen Liveticker?

Wie gewohnt findet ihr auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store) auch heute wieder einen Liveticker zur Partie.

1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04
  • Datum und Uhrzeit: 9. August 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Thorsten Lieberknecht (1. FC Kaiserslautern), Miron Muslic (FC Schalke 04)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: RTL+, WOW
  • Liveticker: ran.de, ran-App

