2. Liga: Hannover 96 erobert Tabellenspitze - Greuther Fürth kassiert deftige Packung

Hannover 96 erobert dank eines Sieges gegen den KSC die Tabellenführung in der 2. Liga, Greuther Fürth kassiert derweil eine deftige Packung. Sechstes Spiel, sechster Sieg: Hannover 96 hat dank seiner Heimstärke die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl besiegte im Topspiel den Karlsruher SC mit 2:1 (0:1) und löste Fortuna Düsseldorf an der Spitze ab. Am Sonntag könnte der SC Paderborn aber mit einem deutlichen Sieg gegen Eintracht Braunschweig an Hannover vorbeiziehen. Der KSC ging zunächst durch Marcel Franke (45.) in Führung. Doch Jessic Ngankam (66.) und Marcel Halstenberg (89., Foulelfmeter nach Videobeweis) drehten mit ihren Toren die Begegnung. Für den Pokal-Achtelfinalisten Karlsruhe war es die erste Auswärtsniederlage der Saison. Es entwickelte sich von Beginn an eine temporeiche Begegnung. Fabian Kunze (11.) vergab per Kopf die frühe Führung der Gastgeber, auf der anderen Seite scheiterte Marvin Wanitzek (21.) an 96-Schlussmann Ron-Robert Zieler. Hannover war danach die aktivere Mannschaft und hatte die nächste große Möglichkeit. Havard Nielsen (24.) fand aus kurzer Distanz aber seinen Meister in KSC-Torhüter Max Weiß. Kurz vor der Halbzeit hatten die Gäste eine kleine Druckphase und belohnten sich. Der Ex-Hannoveraner Franke köpfte eine Ecke von Wanitzek ein.

Die Niedersachsen drängten nach der Pause auf den Ausgleich. Ex-Nationalspieler Halstenberg (56.) hatte aber mit einem Freistoß an die Latte Pech. Dann hämmerte der eingewechselte Ngankam den Ball nach einem schönen Solo aus spitzem Winkel unter die Latte. Halstenberg blieb dann kurz vor dem Ende beim Elfmeter cool.

Regensburg im Aufwind Jahn Regensburg hat derweil im ersten Ligaspiel nach der Entlassung von Trainer Joe Enochs seinen zweiten Saisonsieg gefeiert und den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze verkürzt. Unter dem vorherigen Co-Trainer Andreas Patz besiegten die Bayern die SV Elversberg mit 1:0 (1:0), Noah Ganaus erzielte nach einem Konter das Tor des Tages (16.). Sekunden vor Schlusspfiff sah Regensburgs Dejan Galjen wegen groben Foulspiels die Rote Karte (90.+4). Der Jahn, der am Dienstag beim Patz-Debüt im DFB-Pokal den Zweitligarivalen Greuther Fürth 1:0 bezwingen konnte, hat nun sieben Punkte auf dem Konto und damit nur noch zwei weniger als der nächste Gegner: Am 10. November geht es zum taumelnden Traditionsklub Schalke 04. Elversberg (16 Punkte) verpasste es trotz deutlichen Feldvorteilen, sich in der erweiterten Spitzengruppe festzusetzen. Im Vergleich zum 3:8 in der Vorwoche beim 1. FC Nürnberg, in dessen Folge Enochs gehen musste, nahm Patz zwei Wechsel in der Startelf vor. Unter anderem brachte er Ganaus - das machte sich bezahlt, denn der 23-Jährige vollendete bei Regensburgs erstem gefährlichen Angriff aus kurzer Distanz zur Führung. Insgesamt aber bestimmten die Gäste aus dem Saarland das Geschehen, allein bis zum Seitenwechsel hatte Elversberg 74 Prozent Ballbesitz. Mit der Führung im Rücken verstärkte Regensburg, das bis zu diesem Spiel in der Liga lediglich vier Tore erzielte hatte, seinen Fokus auf die Defensive weiter. Elversberg rannte an, Tom Zimmerschmied (70., 72.) scheiterte in kurzer Folge am aufmerksamen Jahn-Torhüter Felix Gebhardt.

Greuther Fürth kassiert saftige Pleite Die SpVgg Greuther Fürth ist zurück im Negativsprudel. Gegen Darmstadt 98 kassierte ein völlig verunsichertes Team von Interimstrainer Leo Haas ein bitteres 1:5 (0:3). Nach dem so wichtigen 4:3-Sieg bei Schalke 04 in der Vorwoche ist jegliche Aufbruchsstimmung wieder verflogen. Schon am Dienstag waren die Franken bei Jahn Regensburg (0:1) aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.

Internationale Transfergerüchte: Lucas Chevalier als Barca-Nachfolger von Marc-Andre ter Stegen? 1 / 13 © PanoramiC Lucas Chevalier (LOSC Lille)

Wie die Zeitung "Sport" berichtet, ist beim FC Barcelona nach Diogo Costa (FC Porto) nun der nächste Torhüter als möglicher Nachfolger für Marc-Andre ter Stegen im Gespräch. Demnach dürften sich die Katalanen mit dem Franzosen Lucas Chevalier von OSC Lille beschäftigen. Der FC Barcelona habe sich ... © 2024 Getty Images Lucas Chevalier (LOSC Lille)

... dem Bericht nach über mögliche Ablösemodalitäten erkundigt, nachdem der 22-Jährige zuletzt vor allem auch in der Champions League mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte. Mit seinen Paraden war er beispielsweise Garant für Lilles 1:0-Siege gegen die spanischen Topklubs Real und Atletico Madrid. © Getty Images Vinicius Junior (Real Madrid)

Der Saudi-Klub Al-Hilal plant laut dem Portal "fussballtransfers.com" einen möglichen Coup um Real-Star Vinicius Junior. Demnach schmiedet der Wüsten-Verein konkrete Pläne, den Brasilianer vor allem mit monetären Mitteln von einem Wechsel zu überzeugen. Al-Hilal bietet Vinicius Junior dem Bericht nach ... © 2024 Getty Images Vinicius Junior (Real Madrid)

... einen Vierjahresvertrag an, der ihn zum bestbezahlten Spieler der Welt machen würde. Genaue Zahlen in Sachen Gehalt werden allerdings nicht genannt. Ein Saudi-Wechsel dürfte für ihn allerdings frühestens 2026 ein Thema sein, weil Vinicius Junior davor unbedingt noch den Ballon d’Or gewinnen möchte, der zuletzt an ManCity-Star Rodri ging. © SOPA Images Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Trent Alexander-Arnold gehört beim FC Liverpool gefühlt zum Inventar. Dennoch soll der Rechtsverteidiger laut der Newsplattform "Caughtoffside" von Transfer-Guru Fabrizio Romano vor einem Abgang stehen. Demnach tendiert der England-Star zu einem Wechsel zu Real Madrid. Liverpool bereite sich derweil sogar schon auf ein solches Szenario vor.... © 2024 Getty Images Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Dem Bericht nach hätten die "Reds" als möglichen Ersatz Jeremie Frimpong von Bundesliga-Meister Bayer Leverkusen im Auge. Der 23-Jährige verfügt im Angriff über ähnliche Stärken wie "TAA". Frimpongs Vertrag mit der "Werkself" läuft noch bis zum Sommer 2028.... © IMAGO/GEPA pictures Amar Dedic (Red Bull Salzburg)

Ein deutlich heißerer Kandidat soll laut "Caughtoffside" Amar Dedic von Red Bull Salzburg sein. Dem 22-jährigen Bosnier wird großes Talent nachgesagt. Dedics Marktwert laut "transfermarkt" liegt mit 20 Millionen Euro deutlich unter den 50 Millionen Euro von Frimpong. Als weitere Optionen werden Tiago Santos vom OSC Lile und Vanderson von der AS Monaco gehandelt. © IMAGO/Pressinphoto Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Einem Bericht der spanischen "Relevo" zufolge zieht es Rüdiger in die Wüste. Ein Abgang käme wohl erst für 2026 infrage. Dann läuft der Vertrag des gebürtigen Berliners bei den Königlichen aus. So könnte er nicht nur ein ordentliches Handgeld absahnen, sondern bis zur kommenden Weltmeisterschaft auf Top-Niveau spielen, um das Turnier als Leistungsträger bestreiten zu können. © IMAGO/Shutterstock Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Im Anschluss könnte sich der dann 33-jährige in Richtung Saudi-Arabien verabschieden, wo er seine Karriere wohl auch beenden möchte. Es deutet also vieles darauf hin, dass die Bemühungen der Scheichs belohnt werden. Bereits im Sommer hätte der ehemalige Stuttgarter offenbar bei Al-Hilal oder Al-Nassr zum bestbezahlten Verteidiger der Welt aufsteigen können. © IMAGO/Sportimage Kevin De Bruyne (San Diego FC)

Kevin De Bruyne zählt seit Jahren zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. Sein Vertrag bei Manchester City läuft im Sommer 2025 aus. Eine Verlängerung ist momentan jedoch kein Selbstläufer. Erst im Sommer befeuerte der Belgier Abgangsgerüchte selbst. Gegenüber der belgischen Zeitung "HLN" sagte er damals: "In meinem Alter muss man für alles offen sein." © IMAGO/Visionhaus Kevin De Bruyne (San Diego FC)

Zuletzt wurde er mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Wohl kein Thema, schließlich soll "KDB" mittlerweile laut Transferexperte Sacha Tavolieri einen Wechsel in die USA bevorzugen. Hier könnte er beim neu gegründeten Klub San Diego FC unterschrieben. Dieser wird ab kommender Saison in der MLS antreten. © Every Second Media Niclas Füllkrug (West Ham United)

Nicht zuletzt aufgrund von Achillessehnenproblemen verlief der Einstand von Niclas Füllkrug bei seinem neuen Klub West Ham United nicht wirklich erfolgreich. Der frühere Dortmunder kam erst zu vier Einsätzen für die "Hammers" und ist immer noch ohne Tor für die Londoner. Laut einem Bericht von "Talksport" könnte schon bald ein möglicher Nachfolger ... © IMAGO/Isosport Fotis Ioannidis (Panathinaikos Athen)

... für den 31-Jährigen zu West Ham wechseln. Demnach dürfte der Premier-League-Klub den griechischen Angreifer Fotis Ioannidis von Panathinaikos Athen (im Bild) als möglichen Neuzugang für den Januar 2025 im Blick haben. Dem Bericht nach stand Ioannidis schon im Sommer auf der Shortlist von West Ham, letztlich holten die "Hammers" aber doch Füllkrug.