2. Liga: Paderborn verspielt Sieg im Aufstiegskampf - Abstieg von Regensburg fast sicher

Der SC Paderborn verspielt im Kampf um den Aufstieg in der Nachspielzeit einen Sieg, derweil ist der Abstieg von Jahn Regensburg so gut wie sicher. Kein Sieger im Verfolgerduell: Der SC Paderborn hat einen Erfolg gegen die SV Elversberg in der Nachspielzeit verspielt und den Sprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Lukas Kwasniok musste sich mit einem 1:1 (0:0) gegen Elversberg begnügen. Nutznießer könnte am Samstagabend Fortuna Düsseldorf sein. Raphael Obermair (56.) brachte Paderborn in Führung, Florian Le Joncour (90.+4) glich spät aus. Der SCP und Elversberg sind damit weiterhin punktgleich. Beide Teams spielten zwar nach vorne, scheuten dabei zunächst aber das ganz große Risiko. Elversberg machte spielerisch den besseren Eindruck, Paderborn hielt aber kämpferisch dagegen und hatte in Torhüter Manuel Riemann einen sicheren Rückhalt. Der Ex-Bochumer parierte in der ersten Halbzeit gegen Fisnik Asllani (8.) und Muhammed Damar (24.). Aber auch die Gastgeber hatten ihre Chancen. Filip Bilbija (15.) und Tjark Scheller (41.) verfehlten aber knapp. Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts war Elversberg spielbestimmend, doch Paderborn ging durch Obermair in Führung. Den Schuss des Kapitäns fälschte Le Joncour noch unglücklich ab. Elversberg wurde danach noch offensiver, aber auch Robin Fellhauer scheiterte an Riemann (72.). Die Gäste belohnten sich kurz vor dem Ende.

Regensburg-Abstieg fast sicher Derweil ist der Abstieg für Jahn Regensburg kaum noch zu verhindern. Im sportlich überlebenswichtigen Kellerduell mit Eintracht Braunschweig musste sich der abgeschlagene Tabellenletzte mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Robin Ziegele (4.) sorgte zwar für die frühe Führung des Gastgeber, Jannis Nikolaou (6.) konterte jedoch schnell für die zuletzt formstarken Braunschweiger. In den verbleibenden drei Spielen gegen Köln, Karlsruhe und Darmstadt benötigen die Regensburger, die zudem eine deutlich schlechtere Tordifferenz als die Konkurrenten aufweisen, ein Fußball-Wunder für den Klassenerhalt. Schon am kommenden Wochenende könnte die direkte Rückkehr in Liga drei besiegelt sein. Braunschweig geht mit einem Polster auf den Relegationsplatz in den Schlussspurt. "Vielleicht stimmt das": Funkel über Anfang-Entlassung

Mulder begründet Aus für van Wonderen - und übt Selbstkritik Nach den jüngsten beiden Heimsiegen schöpfte Regensburg durch die frühe Führung nach einer Ecke weitere Hoffnung. Schnell folgte jedoch ein Dämpfer, als Nikolaou per Abstauber traf. Beiden Teams war in einer intensiven Partie in der Folge anzumerken, um was es geht. Chancen ergaben sich auf beiden Seiten zumeist nach Standardsituationen. Von den Gästen kam im Laufe der zweiten Halbzeit immer weniger, Regensburg stemmte sich dagegen vor allem in der Schlussphase mit aller Kraft gegen den drohenden Abstieg. Die Offensivaktionen des Teams von Trainer Andreas Patz waren aber häufig zu ungenau.

Münster rutscht auf Abstiegsplatz Preußen Münster hat im Abstiegskampf eine Niederlage abgewendet, ist aber dennoch auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann erkämpfte im Heimspiel gegen Darmstadt 98 nach Rückstand ein 1:1 (0:1) und ist nach dem 31. Spieltag punktgleich mit dem SSV Ulm, hat drei Spieltage vor Saisonende aber das um vier Treffer schlechtere Torverhältnis als der Mitaufsteiger auf dem Relegationsrang.

