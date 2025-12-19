- Anzeige -
FC Schalke 04: Budget-Minus im Millionenbereich - Sportdirektor Frank Baumann muss sparen

  • Aktualisiert: 19.12.2025
  • 14:22 Uhr
  • Maximilian Kayser
Bereits vor dem letzten Hinrunden-Spieltag der 2. Bundesliga steht der FC Schalke 04 als Herbstmeister fest. Doch im Winter muss gespart werden, wie Sportdirektor Frank Baumann nun zugab.

Als Frank Baumann als Sportdirektor beim FC Schalke 04 anfing, wusste er, dass eine Mammutaufgabe auf ihn zukommt. Der Traditionsklub stand zeitweise sogar in der 2. Bundesliga am Abgrund - ganz im Gegensatz zur aktuellen Saison.

Mit dem neuen Trainer Miron Muslic ging es steil bergauf: Nach 16 Spielen haben die Gelsenkirchener 37 Punkte, vier mehr als der Zweite aus Elversberg. Damit ist die Herbstmeisterschaft sicher. Ein Grund dafür: Die fantastischen Transfers vor der Saison.

Die komplett neue Innenverteidigung aus Nikola Katic und Hasan Kurucay erwies sich als Glücksgriff: Nur acht Gegentore bisher ist mit Abstand der beste Wert der Liga. Und Shootingstar Soufiane El-Faouzi, der von Alemannia Aachen kam, dominiert regelmäßig das Mittelfeld.

Wie Baumann im Vorfeld der Partie in Braunschweig (Sonntag, 13:30 Uhr im Liveticker auf ran) nun aber verriet, muss Schalke im Winter deutlich kleinere Brötchen backen.

FC Schalke: "Budget im siebenstelligen Bereich überschritten"

Denn während es sportlich super läuft, hat Baumann finanziell weiterhin mit Problemen zu kämpfen. Aktuell stehen 33 Mann im S04-Kader. Im Winter soll dieser wenn möglich verkleinert werden. Doch Großverdiener wie Amin Younes, Henning Matriciani und Anton Donkor konnten bereits im Sommer nicht verkauft werden. Nur knapp über 100 Spielminuten sammelten die drei in der Hinrunde - zusammengerechnet.

Weil Frank Baumanns Aufgabe aber dennoch war, eine schlagfertige neue Truppe zusammenzustellen, ging dies in das Geld: "Wir sind im Sommer bereits ins Risiko gegangen und haben das Budget im siebenstelligen Bereich überschritten." Nun wolle der Verein "wirtschaftlich vernünftig bleiben".

Statt großer Transfers blicke man eher auf die aktuell ausfallenden Spieler, wie Baumann erklärte: "Die Mannschaft hat trotz vieler Verletzungen die Herbstmeisterschaft geholt. Wir hoffen, dass einige der verletzten Spieler im Januar oder Februar zurückkehren".

Kommt Verstärkung für die schwache Schalker Offensive?

Gerade die Offensive der Schalker hat trotz der Herbstmeisterschaft Verbesserungsbedarf. Mit 21 erzielten Treffern haben die Königsblauen kurioserweise sogar zwei weniger als das Schlusslicht aus Dresden.

Gerade hier war die Verletztenmisere besonders schlimm: Bryan Lasme und Emil Hojlund fallen aktuell immer noch aus, Christian Gomis bestritt nur sieben Spiele, keins davon über 90 Minuten. Dabei war der Neuzugang vom FC Winterthur mit 1,5 Millionen Euro Ablöse Baumanns Königstransfer.

Daher will der Sportdirektor die Tür für neue Spieler im Winter nicht ganz zumachen: "Ob am Ende des Tages etwas auf dem Transfermarkt passiert, kann ich noch nicht abschätzen". An ihm liegt es jetzt, eine schwierige Balance zu finden: Wird der Kader nochmal offensiv verstärkt, wird das wohl zu Lasten des Transferbudgets im Sommer gehen.

Andererseits möchte Baumann die aktuell sehr reelle Chance auf den Wiederaufstieg in die Bundesliga nicht gefährden. Auf alle Fälle wird es auf Schalke eine spannende Winterpause.

