Bereits vor dem letzten Hinrunden-Spieltag der 2. Bundesliga steht der FC Schalke 04 als Herbstmeister fest. Doch im Winter muss gespart werden, wie Sportdirektor Frank Baumann nun zugab. Von Maximilian Kayser Als Frank Baumann als Sportdirektor beim FC Schalke 04 anfing, wusste er, dass eine Mammutaufgabe auf ihn zukommt. Der Traditionsklub stand zeitweise sogar in der 2. Bundesliga am Abgrund - ganz im Gegensatz zur aktuellen Saison. Mit dem neuen Trainer Miron Muslic ging es steil bergauf: Nach 16 Spielen haben die Gelsenkirchener 37 Punkte, vier mehr als der Zweite aus Elversberg. Damit ist die Herbstmeisterschaft sicher. Ein Grund dafür: Die fantastischen Transfers vor der Saison. Hier kostenlos streamen: Dortmund vs. Gladbach am 19. Dezember auf Joyn Die komplett neue Innenverteidigung aus Nikola Katic und Hasan Kurucay erwies sich als Glücksgriff: Nur acht Gegentore bisher ist mit Abstand der beste Wert der Liga. Und Shootingstar Soufiane El-Faouzi, der von Alemannia Aachen kam, dominiert regelmäßig das Mittelfeld. Wie Baumann im Vorfeld der Partie in Braunschweig (Sonntag, 13:30 Uhr im Liveticker auf ran) nun aber verriet, muss Schalke im Winter deutlich kleinere Brötchen backen.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Schalke: "Budget im siebenstelligen Bereich überschritten" Denn während es sportlich super läuft, hat Baumann finanziell weiterhin mit Problemen zu kämpfen. Aktuell stehen 33 Mann im S04-Kader. Im Winter soll dieser wenn möglich verkleinert werden. Doch Großverdiener wie Amin Younes, Henning Matriciani und Anton Donkor konnten bereits im Sommer nicht verkauft werden. Nur knapp über 100 Spielminuten sammelten die drei in der Hinrunde - zusammengerechnet. FC Schalke 04: Gehalts-Ranking geleakt! So viel sollen Loris Karius und Co. wohl verdienen

ommentar : Darum würde S04 der Bundesliga guttun Weil Frank Baumanns Aufgabe aber dennoch war, eine schlagfertige neue Truppe zusammenzustellen, ging dies in das Geld: "Wir sind im Sommer bereits ins Risiko gegangen und haben das Budget im siebenstelligen Bereich überschritten." Nun wolle der Verein "wirtschaftlich vernünftig bleiben". Statt großer Transfers blicke man eher auf die aktuell ausfallenden Spieler, wie Baumann erklärte: "Die Mannschaft hat trotz vieler Verletzungen die Herbstmeisterschaft geholt. Wir hoffen, dass einige der verletzten Spieler im Januar oder Februar zurückkehren".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen