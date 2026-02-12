FC Schalke 04: Gehalt von Edin Dzeko durch Trikot-Verkäufe schon wieder eingespielt

Nicht nur sportlich liefert Edin Dzeko für den FC Schalke 04. Auch finanziell hat sich das Engagement des Bosniers bereits gelohnt. In Gelsenkirchen klingeln die Kassen.

Der Winter-Transfer von Edin Dzeko zum FC Schalke 04 zahlt sich nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich schnell aus.

Laut "Sport Bild" haben die Verkäufe von Trikots mit dem Namen des bosnischen Stürmers das Grundgehalt des 39-Jährigen bereits vollständig refinanziert.

Seit seiner Verpflichtung im Januar vom AC Florenz hat Schalke rund 10.000 Dzeko-Trikots verkauft. Das Heimtrikot ist in den gängigen Größen ausverkauft. Der Klub erwirtschaftet pro Shirt nach Abzug der Einkaufs- und Logistikkosten etwa 35 Euro Gewinn.

Insgesamt ergibt das Einnahmen von rund 350.000 Euro. Nach Steuern bleiben etwa 300.000 Euro - exakt die Summe, die Dzeko als Grundgehalt für die verbleibenden fünf Monate der Saison 2025/26 erhalten soll.