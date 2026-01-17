FC Schalke 04: Irres Transfergerücht! Kommt jetzt eine Stürmer-Ikone?

Der ambitionierte Zweitligist FC Schalke 04 könnte sich wohl sehr prominent in der Offensive verstärken.

Im Kampf um den möglichen Aufstieg in die Bundesliga will der FC Schalke 04 die Offensive wohl noch einmal sehr prominent verstärken.

Wie "Sky" nach dem torlosen Remis der Gelsenkirchener bei Hertha BSC berichtet, sollen sich die Königsblauen mit den früheren Bundesliga-Torjäger Edin Dzeko beschäftigen.

Der mittlerweile 39-jährige Bosnier, in der Saison 2009/10 Bundesliga-Torschützenkönig (22 Treffer), steht aktuell bei Serie-A-Klub Florenz unter Vertrag, kommt beim Traditionsverein aus der Toskana aber nur sehr sporadisch zum Einsatz.