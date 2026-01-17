- Anzeige -
- Anzeige -
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

FC Schalke 04: Irres Transfergerücht! Kommt jetzt eine Stürmer-Ikone?

  • Veröffentlicht: 17.01.2026
  • 23:31 Uhr
  • ran.de

Der ambitionierte Zweitligist FC Schalke 04 könnte sich wohl sehr prominent in der Offensive verstärken.

Im Kampf um den möglichen Aufstieg in die Bundesliga will der FC Schalke 04 die Offensive wohl noch einmal sehr prominent verstärken.

Wie "Sky" nach dem torlosen Remis der Gelsenkirchener bei Hertha BSC berichtet, sollen sich die Königsblauen mit den früheren Bundesliga-Torjäger Edin Dzeko beschäftigen.

Der mittlerweile 39-jährige Bosnier, in der Saison 2009/10 Bundesliga-Torschützenkönig (22 Treffer), steht aktuell bei Serie-A-Klub Florenz unter Vertrag, kommt beim Traditionsverein aus der Toskana aber nur sehr sporadisch zum Einsatz.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

Allerdings dürfte S04 Konkurrenz im Werben um den früheren Wolfsburg-, ManCity- und Roma-Star haben. Wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, soll auch Ligue-1-Aufsteiger Paris FC Interesse am Nationalspieler haben.

Für Schalke könnten aber die direkten Drähte zu Dzeko sprechen. S04-Abwehrchef Nikola Katic ist Dzekos Kollege in der Nationalmannschaft, Schalkes Coach Miron Muslic hat ebenfalls bosnische Wurzeln.

News und Videos zur Bundesliga
Die Herthaner Fans verließen die Ostkurve nach Anpfiff
News

Über 50 Verletzte: Massive Gewalt vor Zweitliga-Spitzenspiel

  • 17.01.2026
  • 23:58 Uhr
Hertha
News

"Massive Polizeigewalt" überschattet offenbar Hertha vs. Schalke

  • 17.01.2026
  • 22:48 Uhr
Schalke zu Gast bei Hertha BSC
News

Überschattet von Protesten: Hertha BSC und Schalke mit Remis

  • 17.01.2026
  • 22:28 Uhr
Zimmerschied traf kurz vor der Pause
News

Nach Ebnoutalib-Abgang: Elversberg stolpert in Nürnberg

  • 17.01.2026
  • 15:01 Uhr
Umkämpftes Duell in Münster
News

Wanitzek mit Doppelpack: KSC atmet auf

  • 17.01.2026
  • 14:58 Uhr
Dresden ist die Rote Laterne los
News

Dresden gibt Rote Laterne an Fürth ab

  • 17.01.2026
  • 14:53 Uhr
Edoardo Bove verlässt Rom
News

Nach Herzstillstand: Rom löst Vertrag mit Bove auf

  • 17.01.2026
  • 13:39 Uhr
Kehrt er nochmal als Trainer zurück? Friedhelm Funkel
News

Funkel von Schalker Aufstieg überzeugt

  • 17.01.2026
  • 06:33 Uhr
Umkämpftes Duell in Düsseldorf
News

Fortuna siegt spät - und schubst Bielefeld auf Rang 16

  • 16.01.2026
  • 20:57 Uhr
Braunschweig-Magdeburg
News

2. Liga: Magdeburg mit Big Points - Fortuna jubelt spät

  • 16.01.2026
  • 20:27 Uhr