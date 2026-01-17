- Anzeige -
- Anzeige -
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Hertha BSC: Fan-Boykott wegen angeblicher Polizeigewalt vor dem Schalke-Spiel

  • Aktualisiert: 17.01.2026
  • 22:48 Uhr
  • ran.de

Wegen angeblicher Polizeigewalt vor der Zweitliga-Partie von Hertha BSC gegen Schalke boykottiert die aktive Fanszene die Begegnung im Olympiastadion.

Die Zweitliga-Begegnung am Samstagabend zwischen Hertha BSC und Tabellenführer FC Schalke 04 wurde vom Vorwurf der Polizeigewalt gegen Fans der Berliner überschattet.

Wie die Fanhilfe der Hertha über die sozialen Medien berichtete, kam es beim Einlass zum Olympiastadion zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Anhängern.

"Die Polizei greift die Fans am Eingang der Kurve an. Massive Polizeigewalt gegen Fans. Zahlreiche, teilweise sogar schwerst verletzte Fans. Diese brutale Eskalation der Polizei ist der nächste Tiefpunkt im Umgang mit Fans", hieß es in einem Statement der Hertha-Fanhilfe.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

Wegen dieser Vorkommnisse rund um das Schalke-Spiel entschied sich die aktive Fanszene der Berliner, die Begegnung zu boykottieren und das Olympiastadion geschlossen kurz nach dem Anstoß zu verlassen.

- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Von Hertha BSC gab es bislang kein offizielles Statement zu den Geschehnissen.

News und Videos zur 2. Bundesliga
Die Herthaner Fans verließen die Ostkurve nach Anpfiff
News

Über 50 Verletzte: Massive Gewalt vor Zweitliga-Spitzenspiel

  • 17.01.2026
  • 23:58 Uhr
Edin Dzeko
News

FC Schalke 04: Irres Transfergerücht! Kommt jetzt eine Stürmer-Ikone?

  • 17.01.2026
  • 23:31 Uhr
Schalke zu Gast bei Hertha BSC
News

Überschattet von Protesten: Hertha BSC und Schalke mit Remis

  • 17.01.2026
  • 22:28 Uhr
Zimmerschied traf kurz vor der Pause
News

Nach Ebnoutalib-Abgang: Elversberg stolpert in Nürnberg

  • 17.01.2026
  • 15:01 Uhr
Umkämpftes Duell in Münster
News

Wanitzek mit Doppelpack: KSC atmet auf

  • 17.01.2026
  • 14:58 Uhr
Dresden ist die Rote Laterne los
News

Dresden gibt Rote Laterne an Fürth ab

  • 17.01.2026
  • 14:53 Uhr
Edoardo Bove verlässt Rom
News

Nach Herzstillstand: Rom löst Vertrag mit Bove auf

  • 17.01.2026
  • 13:39 Uhr
Kehrt er nochmal als Trainer zurück? Friedhelm Funkel
News

Funkel von Schalker Aufstieg überzeugt

  • 17.01.2026
  • 06:33 Uhr
Umkämpftes Duell in Düsseldorf
News

Fortuna siegt spät - und schubst Bielefeld auf Rang 16

  • 16.01.2026
  • 20:57 Uhr
Braunschweig-Magdeburg
News

2. Liga: Magdeburg mit Big Points - Fortuna jubelt spät

  • 16.01.2026
  • 20:27 Uhr