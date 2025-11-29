Schalke 04 stürmt wieder an die Zweitliga-Tabellenspitze. Trainer Miron Muslic erlebt eine ausgelassene Kabinenparty – und bereut im Spaß den eigenen Einsatz als "Vorsänger".

Die Schalker Tabellenführer hatten längst ihre Pläne für das Wochenende geschmiedet, und Miron Muslic stimmte plötzlich mit ein.

"Die Jungs sind schon in der Kabine komplett durchgedreht und haben 'drei Tage frei' gesungen. Ich habe mitgesungen", berichtete der S04-Trainer nach dem Sprung an die Tabellenspitze schmunzelnd.

"Ich muss mir das noch gut überlegen. Das war ein Fehler, glaube ich."

Nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den SC Paderborn, dem Statement-Sieg im hochklassigen Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga, starteten die Königsblauen am Freitagabend mit rund 62.000 Fans eine ausgelassene Party.

"Jeder Einzelne ist bereit, sich für Königsblau zu zerreißen, alles reinzuhauen, alles zu investieren", schwärmte Muslic am "Sky"-Mikrofon: "Und dann dürfen wir schon zur Kurve gehen und gemeinsam singen, springen und tanzen."