Und weiter: "Wir haben einen Plan entwickelt, der Dominicks Vorstellungen berücksichtigt und uns die Möglichkeit gibt, in der Talent-Förderung in der Knappenschmiede von seiner langjährigen Erfahrung als Profi zu profitieren. Damit ergibt diese Entscheidung für beide Seiten Sinn."

Das bestätigt der Verein selbst in einer Pressemitteilung. Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, gibt einen Einblick in die Entscheidung: "Dominick und ich hatten gute, offene Gespräche. Themen aus der Vergangenheit haben wir besprochen und zusammen abgehakt. Gemeinsam blicken wir nach vorne."

Dem Verein bleibt Drexler jedoch erhalten, nur in anderer Rolle. Ab Sommer soll der erfahrene Profi im Trainerstab der Schalker U17 aktiv werden. Als Co-Trainer unter Chef-Coach Charles Takyi wird der Routinier erste Erfahrungen in dem neuen Aufgabenbereich sammeln.

Auf Schalke kommt es zu einer gehörigen Überraschung. Nachdem Mittelfeldspieler Dominick Drexler beim FC Schalke 04 seit über einem Jahr suspendiert ist, kehrt er nun zurück. Der 34-Jährige wird aber nicht mehr am Ball aktiv, sein Vertrag bei dem Revierklub läuft im Sommer aus, dann hängt der Deutsche seine Fußballschuhe an den Nagel.

Sein letztes Spiel für die Knappen und damit auch das letzte seiner Karriere bestritt Drexler am 17. März 2024 in der 2. Bundesliga , als Schalke bei Hertha BSC mit 2:5 unterlag. Daraufhin wurde der offensive Mittelfeldspieler von Ex-Trainer Karel Geraerts suspendiert und auch unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen nicht zurück zu den Profis geholt.

Einen kleinen Einblick in das Trainergeschäft konnte Drexler bereits ergreifen. In der Baller League ( Jeden Montag live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de ) trainiert er das Team "Golden XI" von Weltmeister Christoph Kramer und Florian Neuhaus.

Der 81-malige Bundesligaprofi schwärmt trotzdem bereits jetzt von seiner neuen Aufgabe: "Es ist bekannt, dass ich schon früh damit begonnen habe, meine ersten Trainer-Lizenzen zu machen. Daher ist es ein absolutes Privileg, nun Teil der Knappenschmiede und des Trainer-Teams von Charles Takyi sein zu dürfen. Somit kann ich nicht nur meine ersten Erfahrungen sammeln, sondern gleichzeitig meine Ausbildung vorantreiben."

In seiner Karriere als Fußballer gelang Drexler der zweimalige Aufstieg in das deutsche Oberhaus. Zuerst im Jahr 2019 mit dem 1. FC Köln und drei Jahre später auch mit den Schalkern. Zwischen 2009 und 2024 sammelte der Rechtsfuß über 400 Pflichtspiel-Einsätze in sämtlichen Wettbewerben von der Regionalliga bis hin zur Bundesliga.