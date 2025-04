Denn so groß die Kritik an Borussia Dortmund und seinen Protagonisten auch ist, so stark sind die Leistungen des Nationalspielers. Schlotterbeck ist einer der wenigen BVB-Spieler, vielleicht sogar der einzige, der über die Saison hinweg verlässlich vorangeht und starke Leistungen zeigt.

Nico Schlotterbeck: Die Arbeit an der Konstanz

Und freilich gab es diese Momente in der Vergangenheit häufig. So zeigte der Linksfuß gegen Dänemark bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer eine seiner stärksten Leistungen – doch kurz vor der Halbzeit vertändelte er den Ball leichtfertig, verursachte so beinahe die dänische Führung.

Momente wie dieser hängen bei ihm lange nach. Ganz frei davon ist er noch nicht. Auch in dieser Saison gab es einige Szenen, die er hätte besser lösen können oder wo er Gegentore mitverschuldet hat. Allerdings muss er sich in einem Umfeld bewähren, das schwieriger kaum sein könnte.

Die Dortmunder Abwehr steht unter Dauerdruck. Es ist vor diesem Hintergrund bemerkenswert, wie stabil Schlotterbeck trotz der großen Schwächen des Teams auf den defensiven Flügeln und im Sechserraum spielt.

Dass der BVB in der Bundesliga laut dem Datenportal "FBref" nur rund zehn Abschlüsse zulässt und damit auf dem dritten Platz steht, ist auch ein Verdienst von Schlotterbeck und dem in der Rückrunde wiedererstarkten Emre Can. Beide räumen auf, was sie aufräumen können. Beide stehen immer mal wieder im Fokus von Kritik, wenn sie dann mal Fehler machen. Can noch deutlich mehr als Schlotterbeck.