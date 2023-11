Anzeige

Assan Ouedraogo möchte bei der U17-Weltmeisterschaft für Deutschland spielen. Der FC Schalke 04 gibt das Top-Talent aber nur bedingt frei.

von Mike Stiefelhagen

Die U17-Weltmeisterschaft findet vom 10. November bis zum 2. Dezember in Indonesien statt.

Am Mittwoch wurde der deutsche Kader bekanntgegeben. Mit dabei: Assan Ouedraogo.

Das Top-Talent des FC Schalke 04 möchte der deutschen Nationalmannschaft dabei helfen, den Titel zu holen. Bei der U17-Europameisterschaft verwandelte er den entscheidenden Elfmeter im Finale gegen Frankreich - es war der erste EM-Titel seit 14 Jahren.

Doch der S04 gibt seinen Spieler nur bedingt frei und verkompliziert damit diesen Wunsch.

Ouedraogo ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler der deutschen U17. Natürlich hofft der DFB auf seinen Einsatz und war glücklich darüber, dass der Spieler trotz des Spielbetriebs in der 2. Bundesliga an diesem Turnier teilnehmen will.