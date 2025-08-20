Anzeige
2. Bundesliga

FC Schalke 04 vs. VfL Bochum live im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 20.08.2025
  • 15:41 Uhr

Am 3. Spieltag treffen der FC Schalke 04 und der VfL Bochum im Samstagabend-Topspiel aufeinander. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Die 2. Bundesliga nimmt weiter Fahrt auf und liefert den Fans am 3. Spieltag einen wahren Kracher, wenn der FC Schalke 04 und der VfL Bochum in der Veltins-Arena aufeinandertreffen.

Beide Mannschaften stehen nach dem Saisonstart bereits leicht unter Druck. Die "Königsblauen" haben zwei schwache Spiele gegen den 1. FC Kaisereslautern (0:1) und im Pokal gegen Lok Leipzig (1:0 n.V.) hinter sich.

Der VfL Bochum mühte sich indes im DFB-Pokal zu einem 3:1 n.V. gegen den Regionalligisten BFC Dynamo. Zum Saisonstart gab es zudem eine 1:4-Klatsche gegen Darmstadt, auch am 2. Spieltag konnte die Mannschaft von Dieter Hecking - trotz eines 2:0 gegen die SV Elversberg - nicht wirklich überzeugen.

Dem Sieger der Partie winken also womöglich ein paar ruhigere Wochen, während der Verlierer schon früh in der Saison unter Zugzwang stehen könnte.

Wo läuft das Spiel im TV? Wird es im Free-TV übertragen? Wer bietet einen Livestream, und wo gibt’s einen Liveticker? ran liefert alle Infos zur Übertragung des Topspiels.

FC Schalke 04 vs. VfL Bochum live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort

  • Spiel: FC Schalke 04 vs. VfL Bochum
  • Wettbewerb: 2. Bundesliga; 3. Spieltag
  • Datum: 23. August 2025
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)
FC Schalke 04 - VfL Bochum live: Wo läuft das Zweitliga-Spiel im Free-TV?

RTL überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen.

Darüber hinaus kann die Partie auch im Pay-TV auf Sky verfolgt werden. Dafür muss jedoch ein Pay-TV-Vertrag abgeschlossen werden.

Bochum zu Gast auf Schalke: Wo gibt es einen Livestream zur 2. Liga?

Beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ wird das Spiel im Livestream gezeigt, dafür muss zuvor allerdings ein Abo abgeschlossen werden.

Zudem gibt es einen Livestream bei WOW. Auch hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Schalke 04 empfängt Bochum: Gibt es einen Liveticker?

Wie gewohnt findet ihr auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store) auch heute wieder einen Liveticker zur Partie.

FC Schalke 04 vs. VfL Bochum live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: FC Schalke 04 vs. VfL Bochum
  • Datum und Uhrzeit: 23. August 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Miron Muslic (FC Schalke 04), Dieter Hecking (VfL Bochum)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: RTL+, WOW
  • Liveticker: ran.de, ran-App
