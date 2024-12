Nun also mit Merlin Polzin ein 34-Jähriger, der zwar als Cheftrainer ein unbeschriebenes Blatt ist, aber wie kein Zweiter die Mannschaft und ihre Dynamiken kennt. Schließlich ist der gebürtige Hamburger seit 2020 Teil des Trainerstabs des HSV.

Es ist eine Absage an den bisherigen Hamburger Weg, der in der 2. Liga nicht von Erfolg gekrönt war: Immer wieder setzte der Klub seit dem Abstieg 2018 den Spielern neue Trainer mit neuen Spielideen vor. Bis auf die Amtszeit von Tim Walter zog der Klub nach verpassten Aufstiegen immer wieder früh die Reißleine. Auch bei Steffen Baumgart, der zunächst für viele als der passende Deckel für den brodelnden HSV-Topf galt, war nach nicht einmal einem Jahr Schluss.

Der Hamburger SV wagt den Ausbruch aus dem ewigen Trainer-Hamsterrad und schenkt dem 34-jährigen Merlin Polzin das Vertrauen als Cheftrainer. So mutig die Entscheidung für den Novizen auf den ersten Blick wirkt, so überzeugend sind die Argumente, die für ihn sprechen. Ein Kommentar.

Merlin Polzin überzeugt Spieler und Führung

Dass er sich diesen Vorteil zunutze machen konnte, zeigten die vier Spiele, die er als Interimscoach leitete: Er stellte das Baumgart-System ohne lange Einarbeitungszeit auf das aus Walter-Zeiten genutzte 4-3-3 um, verschob Positionen und ließ auch zuvor inkonstante Spieler wie Davie Selke oder Jean-Luc Dompe aufblühen (fünf Torbeteiligungen in vier Spielen).

Sicher, bei den Unentschieden gegen Darmstadt und Ulm fielen die "Rothosen" in jeweils einer schlechten Halbzeit in alte Muster zurück. Dennoch zeigt die Formkurve nach oben. Acht Punkte aus vier Spielen sorgten dafür, dass der HSV trotz der schlechtesten Zweitliga-Hinrunde der Klubgeschichte dank der ausgeglichenen Liga noch voll im Aufstiegsrennen ist. Vorläufiger Höhepunkt: die 5:0 Machtdemonstration am Samstag.

Vor und nach der Partie sprachen sich Spieler wie der wiedererstarkte Selke oder Abwehrkraft Miro Muheim klar für einen Polzin-Verbleib aus. Entscheidend für Sportdirektor Claus Costa und Sportvorstand Stefan Kuntz sei laut "Abendblatt" aber Polzins klare Analyse der Hinrunde und sein Rückrundenplan gewesen, für den man sich am Sonntag zusammengesetzt hatte.