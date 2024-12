HSV-Trainersuche: Entscheidung naht! Kuntz-Gipfel mit Polzin - nächste Absage

Das berichtet auch die "Bild". Demnach werde es nach dem abschließenden Hinrunden-Spiel der Hamburger gegen Greuther Fürth (ab 13 Uhr im LIVETICKER auf ran.de ) einen "Gipfel" zwischen HSV-Boss Stefan Kuntz und Polzin geben, um die zurückliegenden Wochen zu analysieren und Maßnahmen für das Ziel "Bundesliga-Rückkehr" in der Rückrunde zu planen.

Das Wichtigste in Kürze

HSV so schlecht wie nie in der 2. Liga

Nach einem furiosen Start und einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den Karlsruher SC flaute die Aufbruchstimmung in Hamburg schnell ab. Nachdem der HSV gegen Darmstadt zwei Führungen verspielte (2:2), folgte am 16. Spieltag in der ersten Halbzeit gegen den SSV Ulm ein spielerischer Offenbarungseid.

Die Hamburger präsentierten sich offensiv komplett harmlos und gaben keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor ab. Die aktuell 25 Punkte, die der HSV auf dem Konto hat, sind die schlechteste Ausbeute der Hamburger Zweitliga-Geschichte.

Besonders das Ulm-Spiel habe intern Zweifel an Polzin gesäht, schreibt die "Morgenpost". Für den 34-Jährigen, der zuletzt die UEFA-Pro-Lizenz erworben hatte, zähle laut "Bild" zunächst einmal ein Sieg, um sich eine gute Argumentations-Grundlage für den Kuntz-Gipfel zu verschaffen.