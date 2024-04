Hertha BSC: Nach Journalisten-Frage - Pal Dardai stürmt aus Pressekonferenz

Anzeige

Bei der Pressekonferenz von Hertha BSC Berlin, vor dem Duell gegen den SC Paderborn, hat Pal Dardai für einen Aufreger gesorgt. Auf Nachfrage eines Journalisten stand er auf und ging.

Trainer Pal Dardai vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC hat mit einem denkwürdigen Abgang für Aufsehen gesorgt. Vor dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr/live im Ticker) stand der Ungar bei der Pressekonferenz nach einer Nachfrage eines Journalisten schwer angesäuert auf, verließ den Raum - und kehrte nicht zurück.

Dem Eklat vorausgegangen war eine Frage des Journalisten zum Paderborn-Spiel, die sich Dardai weigerte zu beantworten. "Du hast geschrieben, Hertha BSC hat kein Konzept. Und so lange du das so siehst, reden wir nicht. Bitte nächste Frage. Dankeschön", so der 48-Jährige.