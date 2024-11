HSV-Beben: Stefan Kuntz beerbt Jonas Boldt als Sportvorstand

"Wir haben unseren sehr detaillierten Analyseprozess abgeschlossen und sind zur Entscheidung gekommen, dass wir nach dem sechsten verpassten Aufstieg in Folge einen neuen sportlichen Impuls brauchen und wollen", sagte Aufsichtsratschef Michael Papenfuß.

Sportvorstand Jonas Boldt wird durch Stefan Kuntz ersetzt. Dies machten die Hamburger am Dienstagabend offiziell.

Der Hamburger SV reagiert auf den erneuten vierten Platz in der 2. Bundesliga.

Stefan Kuntz wird Nachfolger von Jonas Boldt als Sportvorstand beim HSV. Der 61-Jährige hatte den Kontakt zu den Norddeutschen zuvor in der ran Bundesliga Webshow bestätigt.

Das Wichtigste in Kürze

Offenbar traf sich der Aufsichtsrat am gleichen Tag auch nochmal mit Boldt für einen weiteren Austausch. Der sagte nach dem 4:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg am 34. Spieltag, dass er von seiner Weiterbeschäftigung ausgehe.

Am vergangenen Donnerstag traf sich der HSV-Aufsichtsrat bereits mit Stefan Kuntz: "Es gab Kontakt, es geht um die Position des Vorstandes", verriet Kuntz in der ran Bundesliga Webshow .

HSV: Kuntz hat reichlich Erfahrung

Kuntz, welcher zuletzt Nationaltrainer der Türkei war und vorher zwei Mal mit der deutschen U21 Europameister wurde, war zwischen 2006 und 2008 Sportlicher Leiter beim VfL Bochum. Die Position des Vorstandsvorsitzenden begleitete er zwischen 2008 und 2016 beim 1. FC Kaiserslautern und weist damit reichlich Erfahrung in der Klubführung vor.

Pikanterweise soll Kuntz zuvor auch als möglicher Walter-Nachfolger im Gespräch gewesen sein, wie der "kicker" berichtete. Damals im Austausch mit jenem Boldt, den er nun beerbt.

Kuntz ist auch als ran-Experte bei den Relegationsspielen (Bochum gegen Düsseldorf: Donnerstag, den 23. Mai 2024 ab 19:50 Uhr live in Sat.1, ran.de und auf JOYN) aktiv und versprach zuvor in der ran Bundesliga Webshow ein baldiges Update zu seiner Zukunft: "Niemand ist in den nächsten Tagen näher dran als ihr."