HSV: Fans warnen vor Derby beim FC St. Pauli vor "lebensgefährlichen" Umständen

Im Hinblick auf das Hamburger Derby am 1. Dezember warnt der HSV Supporters Club in einer auf "X" (ehemals Twitter) veröffentlichten Mitteilung vor "lebensgefährlichen" Umständen im Gäste-Block des FC St. Pauli.

"Es ist zu eng! In einem Korridor aus wenigen Metern Breite müssen sich viele tausend Fans drängen. In der angespannten Stimmung eines Derbys ist das noch gefährlicher", heißt es in dem Statement. "Jedes Jahr werden Menschen zusammengepfercht und dicht an dicht gedrängt. Das ist lebensgefährlich (…) Dass etwas passieren wird, ist leider eine Frage der Zeit."

Grund für diese prekären Zustände seien nicht die Gäste-Fans, sondern das Einlasskonzept von St. Pauli und die baulichen Gegebenheiten des Stadions, so der HSV Supporters Club.