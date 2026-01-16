- Anzeige -
Fußball

Miron Muslic schwärmt von Trainerjob bei Schalke 04: "Das sprengt alles"

  • Aktualisiert: 16.01.2026
  • 07:57 Uhr
  • SID

Schalke-Coach Miron Muslic schwärmt von seiner Aufgabe bei den Königsblauen und bezeichnet sein Traineramt bei S04 als größten Erfolg seiner Laufbahn.

Trainer Miron Muslic vom Zweitliga-Herbstmeister Schalke 04 hat vor dem Start der Rückrunde von seinem ersten Halbjahr bei den Königsblauen geschwärmt. "Die Unterschrift hier auf Schalke" sei der größte Erfolg seiner Trainerlaufbahn, sagte der 43-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Samstag (ab 20.30 Uhr im Liveticker) bei Hertha BSC im Interview mit "RTL/ntv".

"Ich habe vorher schon wunderschöne Etappen gehabt und Erfolge gefeiert. Alles schön, aber der Job hier als Cheftrainer, das sprengt alles", sagte Muslic, der im Sommer von Plymouth Argyle aus England nach Gelsenkirchen gekommen war und für den Schalke sogar eine Ablöse gezahlt hatte. Ihm sei "rasch klar geworden, wie groß dieser Verein ist, was für ein Gigant Schalke immer noch ist", so Muslic.

Nach 17 Spielen steht Schalke mit 37 Punkten an der Spitze der 2. Bundesliga. "Kein einziger wurde uns geschenkt. Und das ist das Mindset, das wir jetzt die ersten sechs Monate hatten. Und das gleiche Mindset brauchen wir auch für die nächsten fünf Monate", sagte Muslic, das Wort "Aufstieg" wollte er aber wie auch seine Spieler weiter nicht in den Mund nehmen.

