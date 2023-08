90' Fazit:

Der Fehlstart des FC Schalke 04 ist endgültig perfekt! Die Knappen unterliegen Holstein Kiel vor heimischem Publikum mit 0:2 und kassieren die dritte Pleite im vierten Ligaspiel. Die Störche hingegen feiern den dritten Sieg und springen damit an die Tabellenspitze. S04 war im ersten Durchgang zwar tonangebend, kam aber nur zu zwei wirklich guten Möglichkeiten, die beide ohne Treffer blieben. Defensiv hingegen waren die Knappen auch heute bedenklich schwach und gerieten hinten mehrfach aus dem Nichts in Unterzahl. Der Pfosten und Marius Müller sorgten dafür, dass es zur Pause nur 0:1 stand. Nach Rot gegen Ron Schallenberg kam dann von den Hausherren so gut wie gar nichts mehr und mit dem zweiten Kieler Treffer durch Machino war die Partie entschieden. Remberg hätte gar das 0:3 nachlegen können, traf aber nur den Pfosten. Kiel darf damit feiern, während über Schalke immer dunklere Wolken aufziehen. Weiter geht es für beide Teams am nächsten Wochenende mit einem Samstagsspiel. S04 tritt bei Wehen-Wiesbaden an, Kiel empfängt Paderborn. Tschüss aus Gelsenkirchen und noch einen schönen Abend!

90' Spielende

90' Auch Idrizi nimmt nochmal Fahrt auf und serviert zur Flanke für Müller. Diese war vermutlich für Terodde gedacht, fliegt aber ins Nirgendwo.

90' Soichiro Kozuki geht rechts mal an die Grundlinie durch und zieht den Ball scharf nach innen, landet aber nur bei einem Kieler.

90' Sechs Minuten bleiben Schalke noch, um die dritte Saisonniederlage abzuwenden. Dafür spricht allerdings rein gar nichts.

90' Einwechslung bei Holstein Kiel: Aurel Wagbe

90' Auswechslung bei Holstein Kiel: Tom Rothe

90' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

90' Schalke bekommt nochmal eine Ecke zugesprochen und im Nachgang rauschen im Strafraum Kabadayı und Keeper Weiner zusammen. Der Kieler Torhüter muss behandelt werden.

88' Der Pfosten verhindert das 0:3! Tom Rothe legt links im Strafraum für den eingewechselten Nicolai Remberg ab, der aus elf Metern mit Rechts den linken Pfosten trifft.

86' Holtby versucht es erneut und schickt diesmal aus 30 Metern einen ordentlichen Hammer aufs Tor, den Müller solide pariert.

83' Holtby, Remberg und Lasse Bork Friðjónsson spielen einen Konter in Überzahl schlecht aus und und lassen die nächste Chance aufs dritte Tor aus.

82' Lewis Holtby kann endgültig den Deckel draufmachen, lässt seinem Ex-Klub aber noch ein Fünkchen Hoffnung. 17 Meter vor dem Tor dreht der 32-Jährige Baumgartl ein, schießt dann aber mit rechts schwach am linken Pfosten vorbei.

79' Die Schalker Fans feiern ihr Team übrigens fast durchweg als ob es hier in Führung liegen würde. das liegt sicherlich auch daran, dass man S04 kämpferisch heute keinen Vorwurf machen kann. Spielerisch war das allerdings einmal mehr nichts vom Bundesligaabsteiger.

76' Mit großen Applaus wird nun Ouédraogo verabschiedet. Der 17-Jährige war erneut mit Abstand bester Feldspieler der Knappen und der einzige Blaue, der für Gefahr sorgen konnte. Der Youngster hat sich zwar auch ab und zu unnötig festgedribbelt, aber trotzdem seine Klasse wieder unter Beweis gestellt.

76' Einwechslung bei FC Schalke 04: Soichiro Kozuki

76' Auswechslung bei FC Schalke 04: Assan Ouédraogo

75' Yusuf Kabadayı versucht es nochmal aus der Distanz, findet das Tor aber auch nicht annähernd.

74' Kurz bevor es in die Schlussviertelstunde geht, wird auf beiden Seiten nochmal gewechselt. Holstein verwaltet den Vorsprung absolut souverän, Schalke ist von einem Anschlusstreffer meilenweit entfernt.

73' Einwechslung bei FC Schalke 04: Blendi Idrizi

73' Auswechslung bei FC Schalke 04: Danny Latza

73' Einwechslung bei Holstein Kiel: Nicolai Remberg

73' Auswechslung bei Holstein Kiel: Shuto Machino

73' Einwechslung bei Holstein Kiel: Hólmbert Friðjónsson

73' Auswechslung bei Holstein Kiel: Benedikt Pichler

72' Mehr aus Verzweiflung versucht es Joey Müller mal aus der Distanz und bringt das Leder immerhin aufs Gehäuse. Timon Weiner nimmt den Ball aber ohne Probleme auf.

70' Matriciani hat rechts mal Zeit zum Flanken und findet auch Ouédraogo, aber der ist im Kopfballspiel eben kein Terodde und kriegt den Ball nicht mal aufs Tor.

68' Aktuell tut sich auf dem Rasen wenig. Schalke kann nicht, Kiel will nicht. Nach Latzas drittem katastrophalen Fehlpass in dieser Partie wird auch das bisher gnädige Schalker Publikum langsam ungeduldig.

65' Yusuf Kabadayı zieht vor dem Strafraum mal auf und verschafft sich Platz, verfehlt das Tor mit seinem Linksschuss aus 18 Metern aber klar. Natürlich kann S04 zu zehnt hier nicht blind anrennen, aber offensiv bleibt es ein dürftiger Auftritt.

63' Jetzt wechselt auch Marcel Rapp erstmals und bringt mit Timo Becker und Lewis Holtby zwei weitere Ex-Schalker.

63' Einwechslung bei Holstein Kiel: Timo Becker

63' Auswechslung bei Holstein Kiel: Finn Porath

63' Einwechslung bei Holstein Kiel: Lewis Holtby

63' Auswechslung bei Holstein Kiel: Steven Skrzybski

61' Jetzt wird das hier für Schalke natürlich eine absolute Herkulesaufgabe. Können die Hausherren sich nochmal zurückmelden?

59' Tooor für Holstein Kiel, 0:2 durch Shuto Machino

Was ist bloß mit dieser Schalker Abwehr los? Kiel kommt mit Rothe über die linke Seite, der den Ball einfach mal flach in die Mitte bringt. Im Strafraum stehen drei Schalker auf einer Höhe, lassen den Ball aber allesamt einfach durch! Dahinter sprintet Machino ein und haut die Kugel aus wenigen Metern über die Unterkante der Latte ins Netz.

57' Offenbar ist die Schalker Idee nun, dass man hinten erstmal kein zweites Gegentor bekommen soll und es vorne die kreativen Ouédraogo und Kabadayı regeln sollen. Bisher klappt das allerdings kaum.

55' Benedikt Pichler setzt sich 30 Meter vor dem Schalker Tor mit einer Drehung stark gegen Tempelmann durch, jagt seinen Rechtsschuss dann aber nur Richtung Eckfahne.

53' Die Stimmung in der Schalker Arena ist den Umständen entsprechend noch ziemlich gut. Die über 60.000 Blauen feuern ihr Team weiter lautstark an.

52' Die Gäste werden nun von Schalke gezwungen, selbst das Spiel zu machen und können sich mit dieser Rolle noch nicht so richtig anfreunden. Allerdings müssen die Störche ja auch nicht zwingend was liefern, schließlich liegen sie in Führung.

49' Schalke spielt in Unterzahl in einem 4-2-3-System und geht in Unterzahl vorne natürlich nicht mehr so konsequent drauf. Die Knappen empfangen Kiel an der Mittellinie.

47' Kiel beginnt die zweite Hälfte forsch und holt gleich mal einen Eckball heraus. Die wird aber am ersten Pfosten von Matriciani geklärt.

46' S04 beginnt die zweite Hälfte mit zwei Neuen! Hinten links ersetzt Joey Müller den schwachen Thomas Ouwejan, in de Offensive übernimmt Yusuf Kabadayı für Paul Seguin. Damit wird Thomas Reis die nächsten beiden ganz jungen Leute rein.

46' Einwechslung bei FC Schalke 04: Yusuf Kabadayı

46' Auswechslung bei FC Schalke 04: Paul Seguin

46' Einwechslung bei FC Schalke 04: Joey Müller

46' Auswechslung bei FC Schalke 04: Thomas Ouwejan

46' Anpfiff 2. Halbzeit

45' Halbzeitfazit:

Dem FC Schalke 04 droht der nächste Rückschlag! Die Knappen liegen zur Pause im Heimspiel gegen Holstein Kiel mit 0:1 zurück und sind nach einer Roten Karte gegen Ron Schallenberg (Notbremse) auch nur noch zu zehnt. Königsblau war über weite Strecken spielbestimmend und hatte vor allem dank des sehr agilen Assan Ouédraogo auch einige Möglichkeiten. Die beste vergab Danny Latza, der seinen Schuss aus 17 Metern etwas zu hoch ansetzte. Defensiv aber präsentierte sich der Bundesligaabsteiger einmal mehr absolut katastrophal. Mehrfach wurde die königsblaue Kette ganz simpel überspielt und Kiel hätte hier schon viel deutlicher führen können, wenn nicht Steven Skrzybski einmal am Pfosten und einmal am überragenden Marius Müller gescheitert wäre. So ist für die Gastgeber, bei denen Tempelmann in Unterzahl für den unglücklichen Debütanten Topp kam, noch alles drin. Bis gleich!

45' Ende 1. Halbzeit

45' Die Kieler Ecke bringt nichts ein S04 spielt es nun ruhig runter, um erstmal in die Pause zu kommen.

45' Wahnsinn! Baumgartl springt an der Mittellinie beim Kopfballversuch unter der Kugel durch und dahinter sichert niemand ab! Skrzybski ist auf und davon und geht in Ruhe alleine auf Müller zu. Skrzybski zögert lange und will den Ball dann links am Keeper vorbeistecken, doch der bleibt ganz lange stehen, fährt die rechte Hand aus und pariert sensationell. Das muss das 0:2 sein!

45' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45' Kurioserweise spielt Schalke zu zehnt deutlich besseren Fußball als zu elft. Seit dem Platzverweis drängen die Hausherren geradezu auf den Ausgleich.

43' Gelbe Karte für Philipp Sander (Holstein Kiel)

Sander hält im Mittelfeld eggen Latza den Fuß drauf und holt sich eine Karte ab.

42' Ouédraogo! Der Youngster lässt am linken Strafraumeck Porath ins Leere laufen und visiert aus spitzem Winkel das lange Eck an. Weiner macht sich ganz lang, kriegt gerade noch die Fingerspitzen dran und lenkt den Ball um den Pfosten!

41' Einwechslung bei FC Schalke 04: Lino Tempelmann

41' Auswechslung bei FC Schalke 04: Keke Topp

40' Den fälligen Freistoß schlenzt Steven Skrzybski sehenswert über die Mauer, aber auch zwei Meter rechts am Tor vorbei.

39' Rote Karte für Ron Schallenberg (FC Schalke 04)

Es kommt knüppeldick für Schalke! Wieder einmal stehen die Gastgeber hinten offen und Skrzybski wird mit einem simplen Pass in die Tiefe geschickt. Schallenberg verfolgt den ehemaligen Schalker und berührt ihn 30 Meter vor dem Tor leicht an der Ferse. Das reicht, um den Kieler zu Fall zu bringen und da Schallenberg klar letzter Mann war, zieht Aytekin glatt Rot!

38' Nach einer Matriciani-Flanke kommt Topp in der Mitte nicht ganz zum Kopfball, auch weil Porath ihn da grenzwertig zieht und drückt. Für einen Elfer reicht das aber nicht.

35' S04 hat bis hierhin mehr Ballbesitz (60%:40%), mehr Torschüsse abgegeben (6:4) und gewinnt mehr Zweikämpfe (56%:44%). Es führt aber der Gast aus Kiel, weil Königsblau im letzten Drittel die Durchschlagskraft fehlt.

33' Der junge Ouédraogo ist auch heute wieder auffälligster Schalker und der Einzige der vorne für Gefahr sorgt. Diesmal nimmt der 17-Jährige links im Mittelfeld Fahrt auf und tanzt drei Kieler aus. Am Strafraum angekommen sieht er dann aber den freien Terodde nicht und will noch einen vierten ausspielen. Das klappt nicht.

31' Nach einer halben Stunde geht die Führung für die Gäste durchaus in Ordnung. Schalke hat zwar viel mehr Ballbesitz, ist offensiv aber zu harmlos und steht hinten immer wieder viel zu offen. Sobald Kiel mit dem Ball über die Mittellinie kommt, brennt es lichterloh in der Abwehr der Gastgeber.

30' Auf der anderen Seite setzt sich Assan Ouédraogo mit einem feinen Trick an der Strafraumkante durch und bringt den Ball mit dem linken Fuß aufs Tor, kriegt aber überhaupt keinen Druck hinter seinen Abschluss.

29' Wie irre wäre das denn bitte gewesen? Kiel kommt jetzt mal mit Tempo über die rechte Seite und Skrzybski zeiht von außen ab. Genau wie Rothe beim 0:1 trifft auch er den Pfosten und auch diesmal springt das Leder genau zu Pichler, der erneut einschiebt. Allerdings stand der Stürmer beim Abschluss Skrzybski klar im Abseits und die Fahne geht hoch. Glück für S04!

27' Terodde zieht links im Mittelfeld einen Freistoß für Schalke. Ouwejan bringt die Kugel scharf auf den Elfer und findet dort wieder Terodde, der seinen Kopfball aber deutlich links neben die Kiste setzt.

25' Und dann gibt es auch die erste gute Chance für S04! Terodde macht einen langen Einwurf in der Box stark fest und legt ab für Latza. Der ehemalige S04-Kapitän hat aus 17 Metern freie Bahn, zieht voll durch und jagt die Kugel einen Meter drüber.

23' Assan Ouédraogo tankt sich links mal an die Grundlinie durch und will nach innen geben, wird dabei aber geblockt. So eine Aktion wird unter dem geschlossenen Arenadach schon ausgiebig beklatscht.

22' Matriciani schubst den Ball aus einer Abwehraktion mal eher zufällig in den Lauf von Terodde, der aber nicht schnell genug ist, um vor Keeper Weiner ans Leder zu kommen.

20' Die Kieler auf der anderen Seite spielen es bislang ganz cool und diszipliniert. Die Führung spielt den Störchen natürlich in die Karten, da sie nun ihr Tempo in der Offensive erst rechte ausspielen können.

18' Das Gegentor hat das Selbstbewusstsein der Knappen natürlich nicht gestärkt. Bei S04 bleibt weiter vieles Stückwerk, nach vorne geht so gut wie gar nichts.

17' Gelbe Karte für Thomas Ouwejan (FC Schalke 04)

Schalke wackelt und leistet sich den nächsten Ballverlust. Sander will gerade die der Kugel abhauen als Ouwejan ihn an der Mittellinie von hinten umreißt und für sein taktisches Foul die erste Gelbe der Partie kassiert.

15' Tooor für Holstein Kiel, 0:1 durch Benedikt Pichler

Die Gäste gehen in Führung! Schalke verteidigt hoch, kommt an der Mittellinie aber nicht an den Ball und plötzlich hat Tom Rothe links ganz viel Platz. Am Strafraum wird er von Henning Matriciani gestellt, kann aber noch abschließen und trifft aus spitzem Winkel den rechten Pfosten. Mit etwas Glück prallt die Kugel von dort wuchtig exakt in den Fuß von Benedikt Pichler, der aus wenigen Metern problemlos einschiebt.

12' Den ersten Eckball der Partie bringt Marvin Schulz für die Kieler von rechts nach innen. Am Elfmeterpunkt geht Latza einfach nicht hoch ins Duell mit Benedikt Pichler, der ganz frei abschließen kann, aber genau in die Arme von Marius Müller köpft.

10' Der erste Schalker Abschluss kommt von Keke Topp! Der 19-Jährige kriegt die Kugel 30 Meter zentral vor dem Tor von Seguin serviert und visiert das linke Eck an, verzieht aber deutlich.

8' Königsblau ist die Verunsicherung nach der Kritik der letzten Wochen durchaus anzumerken. Es läuft noch wenig zusammen bei den Hausherren.

6' Jetzt kommt erstmals Kiel! Und gleich wird es richtig gefährlich. Die Störche machen nach einem Ballgewinn im Mittelfeld Tempo und Ivezić bringt das Leder von links flach nach innen. Vor der Kiste verpassen sowohl Machino als auch Pichler knapp. Allerdings geht auch die Abseitsfahne hoch.

4' S04 hat erstmals ein bisschen Platz im Mittelfeld und bringt den Ball über die rechte Seite in die Box. Terodde stochert nach der Kugel und bringt sie am Fünfer fast zum Mitspieler, letztlich gibt es aber nur Abstoß.

3' Taktisch sieht es bei Schalke in den ersten Minuten nach einem 4-2-3-1 aus, in dem Terodde die einzige echte Spitze gibt. Topp agiert dahinter neben Ouédraogo und Seguin. Die Gäste aus Kiel formieren sich zunächst in einem 3-5-2.

1' Der Ball rollt! Die Hausherren spielen wie üblich in Blau und Weiß, Kiel trägt Rot.

1' Spielbeginn

Gleich drei ehemalige Schalker kicken heute für die Gäste aus Kiel. Timo Becker ist nach überstandener Verletzung zurück im Kader, sitzt aber ebenso wie Lewis Holtby nur auf der Bank. Steven Skrzybski steht als einziger Ex-Knappe in der Startelf.

Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin. Als Assistenten fungieren Dominik Schaal und Marcel Pelgrim und für den Videobeweis ist Patrick Hanslbauer verantwortlich.

Bei den Gästen gibt es im Vergleich zu letzter Woche zwei Änderungen. Bemerkenswert ist vor allem der Wechsel im Tor, wo Timon Weiner den Vortritt vor dem zuletzt nicht immer sicher wirkenden Thomas Dähne (Bank) erhält. Außerdem spielt Finn Porath für den am Knie verletzten Jonas Sterner (nicht im Kader).

Zu den Aufstellungen: Thomas Reis nimmt nach dem enttäuschenden Auftritt in Braunschweig insgesamt vier Änderungen vor. Auf Karaman, Lasme und Tauer muss der Coach notgedrungen verzichten, zudem rotiert Lino Tempelmann auf die Bank. Die Abwehrkette wird rechts von Henning Matriciani aufgefüllt und im Mittelfeld rücken Danny Latza und Youngster Assan Ouédraogo rein. In der Spitze gibt U23-Angreifer Keke Topp sein Startelfdebüt in Liga zwei an der Seite von Simon Terodde.

Während S04 fast schon zum Siegen verdammt ist, geht Holstein Kiel das Spiel ganz ohne Druck an. "Wir fahren da mit totaler Vorfreude hin, werden von sehr vielen Kielern unterstützt und haben einfach Lust, diese Atmosphäre zu spüren und uns da zu beweisen", sagte Marcel Rapp vor der Reise in den Ruhrpott. Ambitioniert sind die Störche trotzdem. "Wir haben unsere Stärken, sind eine gefestigte und junge Mannschaft, die weiß, dass wir gegen jeden Gegner bestehen können. Schalke hat eine große individuelle Qualität, dazu kommt das Stadion und Schalke will unbedingt gewinnen. Darauf sind wir vorbereitet", so der Kieler Trainer.

Thomas Reis war nach dem mutlosen Auftritt seiner Elf in Braunschweig sichtlich angefressen. "Wer spätestens jetzt noch nicht gemerkt hat, was man in der zweiten Liga braucht, ist hier fehl am Platz", stellte der Coach der Hausherren klar. Dann wurde Reis aber auch gleich wieder pragmatisch. "Rückschläge gehören dazu, um besser zu werden. Wir nehmen uns für Freitag viel vor", so Reis, der auch gleich verriet, worauf es ihm ankommt: "Wir müssen viel aktiver sein, draufgehen und uns auf jeder Position unterstützen, um erfolgreich zu sein." Nicht mithelfen können heute Kenan Karaman und Dominick Drexler, die im letzten Spiel beide einen Faserriss erlitten. Auch Bryan Lasme und Niklas Tauer sind angeschlagen nicht im Kader.

Die Gäste aus dem hohen Norden haben auf der anderen Seite einen perfekten Saisonstart hingelegt und die ersten drei Pflichtspiele allesamt gewonnen. Erst am letzten Wochenende musste Holstein die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Die tat dafür richtig weh, da man sich im Heimspiel gegen Magdeburg zwar nach einem 0:2 zurückkämpfte, letztlich aber doch mit 2:4 verlor, weil man sich zu viele individuelle Fehler leistete. Trotzdem stehen die Störche mit sechs Punkten aus drei Spielen gut da und und könnten mit einem Auswärtssieg heute gar die Tabellenspitze erklimmen.

Ganze vier Pflichtspiele hat Bundesligaabsteiger Schalke in dieser Spielzeit erst absolviert und schon ist im Umfeld des Vereins wieder Krisenstimmung angesagt. Zwar haben die Knappen ihr erstes Heimspiel gegen Kaiserslautern klar gewonnen und sind auch im Pokal weitergekommen, doch es gab auch zwei bittere Pleiten. Beim 3:5 in Hamburg lieferte Königsblau eine katastrophale Defensivleistung ab, beim jüngsten 0:1 sorgte vor allem eine biedere Offensivdarbietung für Entsetzen bei den Fans. Um einen kompletten Fehlstart in der Liga zu vermeiden, will S04 vor heimischem Publikum nun unbedingt den zweiten Dreier feiern.