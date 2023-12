Am frühen Donnerstagabend postete Schalke 04 auf dem vereinseigenen Instagram-Account ein Foto aus der Gelsenkirchener Arena, das die Vorfreude auf das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Freitagabend (18:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) wecken sollte.

"Die Meinung des Trainers und der sportlichen Führung muss das Maß aller Dinge sein und kein Spieler sollte die Option haben, durch ein Hintertürchen zu einer anderen Person zu gehen. Das muss Schalke unbedingt in den Griff bekommen”, sagte Reis im Interview mit "Sport1" und meinte wohl Timo Baumgartl und Ralf Fährmanns Berater Stefan Backs, die in der Amtszeit des Trainers öffentlich Kritik geübt hatten.

Von Geschlossenheit und Ruhe war zuletzt im Umfeld von Schalke aber wenig zu spüren. Praktisch täglich meldete sich jemand zu Wort und kommentierte die missliche Lage der Knappen. Am Donnerstag war es der Ende September entlassene und durch Geraerts ersetzte Trainer Thomas Reis, der erklärte, was nach seiner Meinung auf Schalke schiefläuft.

Zuletzt sorgte außerdem die Degradierung von Thomas Ouwejan zur U23 für Aufregung, weil der Niederländer nach seiner Auswechselung beim 3:5 in Düsseldorf Geraerts den Handschlag verweigert und Gerald Asamoah geschubst hatte. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, was eine erneute schwache Leistung für die Stimmung auf Schalke bedeuten würde.

Anfang der Woche hatte bereits Schalke-Legende Tomasz Hajto mit der sportlichen Führung des Vereins abgerechnet. "Es ist unfassbar, wie viel Inkompetenz im Verein herumläuft", schimpfte der frühere Abwehrspieler in der "Reviersport": "In Polen werde ich schon für Schalke belächelt. Ich habe die Schnauze voll! Ich will, dass die Menschen wieder Respekt vor Schalke haben! Das ist ein großer Klub, der viel Besseres verdient hat."

Während Hajto also die Klub-Führung um Sportdirektor Andre Hechelmann kritisierte, sorgte sich Jahrhundert-Trainer Huub Stevens vor allem um die sportliche Qualität der Mannschaft. "So, wie ich das einschätze, wird es sehr schwierig. Ich befürchte, wenn man mit dieser Mannschaft weiterarbeiten muss, wird es nicht einfach", sagte Stevens, der am Mittwoch seinen 70. Geburtstag feierte, der "dpa".

Anzeige

Schalker Mannschaft schreibt offenen Brief: "Wir schämen uns!"

Die Mannschaft selbst wendete sich am Montag in einem offenen Brief an die Vereinsmitglieder. "Wir schämen uns für einige Auftritte in den letzten Monaten! Wir haben uns viel mehr vorgenommen – jeder Einzelne von uns!", schrieb das Team. Und: "Wir alle haben andere Ansprüche an uns selbst und wir werden uns dieser Situation stellen und gemeinsam mit Euch da rauskommen!"

Gleichzeitig veröffentlichte auch der Vorstand einen Brief und nahm die Spieler vor dem Spiel gegen Osnabrück in die Pflicht. "90 Minuten volle Konzentration, totale Leidenschaft und drei Punkte für Königsblau", forderten die Vorstandsmitglieder von der Mannschaft.

Dass der Vorstand ein paar Zeilen später einräumte, dass in der Zusammensetzung des Kaders Fehler gemacht worden seien und das man alles daran setzen werde, diese in der Winterpause zu korrigieren, dürfte das Selbstvertrauen der ohnehin angeschlagenen Mannschaft nicht gerade stärken.

Ruhe und Geschlossenheit sucht man vor dem enorm wichtigen Spiel gegen Osnabrück auf Schalke jedenfalls vergeblich. Helfen würde in der aktuellen Lage wohl nur ein souveräner Sieg am Freitag. Vielleicht wäre dann die Stimmung in der Gelsenkirchener Arena mal wieder annähernd so gut wie auf dem Foto, das am Donnerstagabend auf Instagram gepostet wurde.