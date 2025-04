Schalke 04 kassiert Absagen auf dem Trainermarkt - Kommt diese Legende jetzt zurück?

Laut einem Bericht der "SportBild" haben die Verantwortlichen bereits vor drei Wochen bei Domenico Tedesco angerufen. Der Trainer habe im Gespräch mit der sportlichen Führung um Matthias Tillmann aber klar gemacht, dass ein Engagement bei dem Revier-Klub für ihn derzeitig nicht in Frage kommt.

Das heißt: Schalke befindet sich weiter im Niemandsland der Tabelle . Nicht das Ziel der Klubführung: Die Kritik an Trainer Kees van Wonderen steigt weiter - deswegen hält der Verein Ausschau auf dem Trainermarkt. Dabei soll man es auch bei einem alten Bekannten versucht haben.

Für Schalke 04 setzte es am Wochenende einen erneuten Rückschlag: Die Knappen unterlagen beim Tabellenletzten aus Regenburg mit 2:0.

Schalke 04 sucht seit Jahren nach dem richtigen Trainer - auch Kees van Wonderen gerät immer weiter in die Kritik. Erste Namen für den Trainerposten bei den Knappen tauchen bereits auf.

Schalke 04: Gelingt den Knappen der Raul-Coup?

Nicht die einzige Absage für die Knappen. Lukas Kwasniok wurde ebenfalls in Gelsenkirchen gehandelt - der Trainer vom SC Paderborn sieht sich aber in der nahen Zukunft in der Bundesliga.