2. Bundesliga

Schalke 04: Trainer Miron Muslic offenbar mit mehreren brisanten Vertragsklauseln - Leak bei Königsblau?

  • Aktualisiert: 16.10.2025
  • 11:24 Uhr
  • ran.de

Schalke 04 liegt derzeit auf dem zweiten Platz der 2. Bundesliga. Nun wurden bei einem möglichen Aufstieg Vertragsdetails von Trainer Miron Muslic geleakt - und auch von einem seiner Stürmer.

Bei Schalke 04 sorgt eine ungewöhnliche Vertragsklausel von Trainer Miron Muslic für Aufsehen.

Wie aus einem Leak der "Sport Bild" hervorgeht, besitzt der 43-Jährige offenbar nicht nur eine klassische Ausstiegsklausel, sondern auch einen Passus in seinem Kontrakt für eine automatische Vertragsverlängerung.

Sollte Schalke den Sprung zurück in die Bundesliga schaffen, würde sich Muslics Vertrag wohl automatisch bis 2028 verlängern – eine ähnliche Regelung soll zudem auch für Stürmer Christopher Antwi-Adjej gelten.

Schalke bei Muslic schon im Sommer kompromissbereit

Bereits bei der Verpflichtung von Muslic im Sommer zeigte sich Schalke laut dem Bericht sehr kompromissbereit.

Demnach umfasst Muslics Vertrag eine gestaffelte Ausstiegsklausel, deren Höhe je nach Land und Liga zwischen fünf und acht Millionen Euro variiert. Auch sein vorheriger Arbeitgeber Plymouth Argyle hatte eine ähnliche Klausel mit ihm vereinbart.

Schalke 04: Doppeltes Geld bei Aufstieg in die Bundesliga

Für Schalke gibt es zudem offenbar eine positive Nachricht in finanzieller Hinsicht: Die aktuell bis zum Saisonende der 2. Bundesliga befristete Kooperation mit Hauptsponsor "Minimeal" kann wohl ebenfalls per Option verlängert werden.

Die Sun AG, der Hauptkonzern, hat laut der Meldung die Möglichkeit, die Zusammenarbeit um ein oder zwei Jahre fortzuführen. Sollte Schalke in die Bundesliga zurückkehren, würden die "Königsblauen" im Fall der Verlängerung sechs statt bisher drei Millionen Euro von dem Schweizer Unternehmen erhalten.

Auch interessant: FC Schalke 04: Olaf Thon im Interview über Aufschwung und Aufstiegsträume

