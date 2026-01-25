Nach der Verpflichtung von Edin Dzeko verabschiedet sich Moussa Sylla von Schalke 04. Der Stürmer steht nicht mehr im Kader und verlässt die Knappen nach anderthalb Jahren.

Nach der Verpflichtung von Edin Dzeko trennt sich Schalke 04 von Angreifer Moussa Sylla.

Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, steht der 26-Jährige vor einem Wechsel ins Ausland, daher sei Sylla auch im Ligaspiel am Sonntag (ab 13:30 Uhr im Liveticker) gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht mehr im Kader.

Laut "Sky" wechselt Sylla in die USA zu New York City FC, demnach kassiert Schalke rund sieben Millionen Euro an Ablöse inklusive Boni.

"Schalke 04 und der aufnehmende Verein haben eine grundsätzliche Einigung erzielt", hieß es von Klubseite.