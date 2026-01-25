2. Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
2. Bundesliga: Nach Dzeko-Verpflichtung – Stürmer verlässt Schalke 04
- Aktualisiert: 25.01.2026
- 11:56 Uhr
- SID
Nach der Verpflichtung von Edin Dzeko verabschiedet sich Moussa Sylla von Schalke 04. Der Stürmer steht nicht mehr im Kader und verlässt die Knappen nach anderthalb Jahren.
Nach der Verpflichtung von Edin Dzeko trennt sich Schalke 04 von Angreifer Moussa Sylla.
Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, steht der 26-Jährige vor einem Wechsel ins Ausland, daher sei Sylla auch im Ligaspiel am Sonntag (ab 13:30 Uhr im Liveticker) gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht mehr im Kader.
Laut "Sky" wechselt Sylla in die USA zu New York City FC, demnach kassiert Schalke rund sieben Millionen Euro an Ablöse inklusive Boni.
"Schalke 04 und der aufnehmende Verein haben eine grundsätzliche Einigung erzielt", hieß es von Klubseite.
Der neue Schalker Sturm: Mit Edin Dzeko und ohne Moussa Sylla
Sylla war im Juli 2024 vom französischen Zweitligisten Pau FC nach Gelsenkirchen gewechselt. Nach 16 Toren in seiner Premierensaison kommt der Stürmer in dieser Spielzeit in 17 Partien nur auf vier Treffer.
Zuletzt hatte Schalke mit der Verpflichtung des einstigen Bundesliga-Torschützenkönigs Dzeko für Aufsehen gesorgt, beim Spitzenreiter der 2. Liga unterschrieb der 39 Jahre alte Stürmer aus Bosnien-Herzegowina einen Vertrag bis zum Ende der Saison.