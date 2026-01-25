- Anzeige -
- Anzeige -
2. Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

2. Bundesliga: Nach Dzeko-Verpflichtung – Stürmer verlässt Schalke 04

  • Aktualisiert: 25.01.2026
  • 11:56 Uhr
  • SID

Nach der Verpflichtung von Edin Dzeko verabschiedet sich Moussa Sylla von Schalke 04. Der Stürmer steht nicht mehr im Kader und verlässt die Knappen nach anderthalb Jahren.

Nach der Verpflichtung von Edin Dzeko trennt sich Schalke 04 von Angreifer Moussa Sylla.

Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, steht der 26-Jährige vor einem Wechsel ins Ausland, daher sei Sylla auch im Ligaspiel am Sonntag (ab 13:30 Uhr im Liveticker) gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht mehr im Kader.

Laut "Sky" wechselt Sylla in die USA zu New York City FC, demnach kassiert Schalke rund sieben Millionen Euro an Ablöse inklusive Boni.

"Schalke 04 und der aufnehmende Verein haben eine grundsätzliche Einigung erzielt", hieß es von Klubseite.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Der neue Schalker Sturm: Mit Edin Dzeko und ohne Moussa Sylla

Sylla war im Juli 2024 vom französischen Zweitligisten Pau FC nach Gelsenkirchen gewechselt. Nach 16 Toren in seiner Premierensaison kommt der Stürmer in dieser Spielzeit in 17 Partien nur auf vier Treffer.

Zuletzt hatte Schalke mit der Verpflichtung des einstigen Bundesliga-Torschützenkönigs Dzeko für Aufsehen gesorgt, beim Spitzenreiter der 2. Liga unterschrieb der 39 Jahre alte Stürmer aus Bosnien-Herzegowina einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Mehr News und Videos
Bleibt in Paderborn: Sven Michel
News

Über das Karriereende hinaus: Paderborn verlängert mit Michel

  • 25.01.2026
  • 13:38 Uhr
23.01.2026, Fussball, Saison 2025 2026, Training FC Schalke 04, Edin Dzeko (FC Schalke 04) kommt zum Training und winkt den Fans, Gelsenkirchen Trainingsgelände des S04 Hamburg Deutschland xRHR-FOT...
News

Zwischen Raul und Ibisevic: Passt Dzeko zu Schalke 04?

  • 25.01.2026
  • 08:55 Uhr
Dynamo Dresden Jubel
News

Elb-Clásico: Dresden holt mit Dreier in Magdeburg weiter auf

  • 24.01.2026
  • 22:36 Uhr
Reese Dudziak
News

2. Bundesliga: Hertha rettet Remis, wichtiger Sieg für Hannover

  • 24.01.2026
  • 15:19 Uhr
Schiedsrichter Schwengers zückt Sekunden später Rot
News

Fürth punktet trotz langer Unterzahl

  • 24.01.2026
  • 15:00 Uhr
Daisuke Yokota trifft ganz früh für Hannover
News

Tiefschlaf zu Beginn: Fortuna verliert in Hannover

  • 24.01.2026
  • 14:56 Uhr
Reese (r.) behauptet den Ball
News

Hertha rettet Punkt in Karlsruhe

  • 24.01.2026
  • 14:56 Uhr
Ljubicic im September 2024 auf Schalke
News

Zagreb-Trainer bestätigt: Schalke holt auch Ljubicic

  • 24.01.2026
  • 13:47 Uhr
Laufduell: Sergio Lopez gegen Eric Porstner (r.)
News

Frecher Lupfer, mühsamer Sieg: Darmstadt schlägt Nürnberg

  • 23.01.2026
  • 20:29 Uhr
Bielefeld mit Jannik Rochelt erkämpft einen Punkt
News

Bielefeld erkämpft Unentschieden gegen Kiel

  • 23.01.2026
  • 20:28 Uhr