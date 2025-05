Miron Muslic ist wohl nur den wenigsten Fußballfans in Deutschland ein Begriff, jetzt soll der Österreicher neuer Trainer des FC Schalke 04 werden. Was muss man über den 42-Jährigen wissen? Von Chris Lugert Die Reaktionen in den sozialen Medien waren eindeutig. Die Meldung, dass der FC Schalke 04 kurz davor steht, Miron Muslic als neuen Trainer zu verpflichten, sorgte für Ungläubigkeit über Unverständnis bis hin zu Spott. Wer sich nur oberflächlich mit den vergangenen paar Monaten beschäftigt, der dürfte sich bestätigt fühlen. Schließlich stieg Muslic mit Plymouth Argyle aus der zweiten englischen Liga, der Championship, ab. Intrige gegen Watzke? BVB droht wohl interner Machtkampf Doch es wäre viel zu kurz gegriffen, den 42-Jährigen nur auf dieses nackte Ergebnis zu reduzieren. Denn wer genauer hinschaut, der erkennt, dass Muslic eine durchaus spannende Personalie ist - wenn auch mit ein paar Fragezeichen. Was müssen Schalke-Fans - und auch andere Fußball-Interessierte - über Miron Muslic wissen? Für welche Taktik steht er, welche Qualitäten zeichnen ihn aus? ran schaut sich den designierten neuen Trainer der "Königsblauen" einmal genauer an.

Miron Muslic: Als Kind vor dem Krieg geflüchtet Muslic wurde 1982 in der bosnischen Kleinstadt Bihac geboren und wurde gut zehn Jahre später Zeuge des grausamen Jugoslawien-Krieges. Zahlreiche Familien flüchteten nach Westeuropa, darunter auch Muslic und seine Eltern, die es nach Österreich zog. Dort entdeckte Muslic früh die Freude am Fußball, zur ganz großen Profikarriere reichte es allerdings nicht. Vier Spiele in der österreichischen Bundesliga waren das höchste der Gefühle. Ansonsten war er hauptsächlich zweit- oder drittklassig aktiv. 2014 begann er bei Union Weißkirchen seine Trainerkarriere, zunächst als Assistent. Erstmals in Hauptverantwortung als Cheftrainer einer Profimannschaft kam Muslic als Interimstrainer des SV Ried im November 2018. Seine erste dauerhafte Trainerstation war der Posten beim Floridsdorfer AC, den er zwischen Anfang August und Ende Dezember 2020 betreute, ehe er als Cheftrainer nach Ried zurückkehrte. Dort trat er nach zehn Spielen und keinem Sieg zurück. Im Oktober 2021 wechselte er als Co-Trainer zum belgischen Klub Cercle Brügge, zunächst als Assistent von Yves Vanderhaeghe, danach auch unter seinem österreichischen Landsmann Dominik Thalhammer. Im September 2022 wurde Muslic zum Chef befördert.

Miron Muslic führt Cercle Brügge nach Europa Von nun an machte sich Muslic einen Namen. Aus akuter Abstiegsgefahr führte er Brügge in der Saison 2022/23 noch auf Platz acht und in den anschließenden Playoffs beinahe bis nach Europa. Dies gelang ihm schließlich ein Jahr später, als er Cercle in der regulären Saison auf Rang fünf führte, vor namhafteren Klubs wie Genk oder Gent. In den Playoffs kam Brügge sogar auf Rang vier ins Ziel und nahm damit an der Europa-League-Qualifikation teil.

Für den zweithöchsten europäischen Wettbewerb reicht es in der Qualifikation zwar nicht, aber in der Conference League spielte sich Brügge unter Muslic bis in die Ligaphase. In der belgischen Liga aber musste der Klub der Mehrfachbelastung Tribut zollen, aus 16 Spielen gab es nur vier Siege. Anfang Dezember musste Muslic gehen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis er eine neue Chance bekam. Mitte Januar unterschrieb Muslic bei Plymouth Argyle, damals Tabellenletzter der Championship. Der Klub war das jüngste Opfer der verheerenden Trainerkarriere des Wayne Rooney. Der einstige Weltklasse-Stürmer hatte in 23 Ligaspielen gerade einmal vier Siege geholt und damit nahtlos an seine vorherigen Trainerstationen angeknüpft, die ebenfalls von Misserfolg geprägt waren.

Muslic schockt Liverpool im FA Cup Muslic übernahm einen Klub am Boden und stellte auf sein bevorzugtes System mit Dreierkette um. Allerdings brauchte es etwas Zeit, bis sich erste Erfolge einstellten. Vier Spiele blieb Plymouth mit Muslic sieglos, ehe es gegen West Bromwich Albion den ersten Dreier gab. Danach aber folgte das absolute Highlight der Saison, in der 4. Runde des FA Cups warf Plymouth sensationell den FC Liverpool aus dem Wettbewerb. Und auch gut einen Monat später bei Manchester City schlugen sich die "Pilgrims" ordentlich. In der Liga aber stellten sich die Ergebnisse lange nicht ein. "Sie hatten Probleme gegen die schwächeren Mannschaften", erklärte "BBC"-Journalist Brent Pilnick bei "Sport1". Muslic steht dafür, das Spiel selbst zu gestalten, was mit Plymouth aber nicht konstant gelang.

"Er musste das ein Stück weit so machen in Plymouth. Er hat Angriffsfußball ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Denn sie hatten nicht die Spieler dafür", sagte Pilnick. Erst im Saisonendspurt startete Plymouth dann so etwas wie eine Serie. Von den letzten sieben Spielen gewann der Klub vier - eine außergewöhnliche Bilanz für einen Abstiegskandidaten. Darunter war auch ein Sieg gegen Coventry City, das es bis in die Aufstiegs-Playoffs schaffte. Zum Klassenerhalt reichte es aber nicht mehr.

Plymouth sauer über Wechselwunsch von Muslic Dennoch hätte Argyle sehr gerne mit Muslic in Liga drei weitergemacht, doch dann kam das Angebot aus Gelsenkirchen. Und Plymouth musste seinem Trainer die Freigabe erteilen, Gespräche zu führen. Nicht ganz freiwillig, wie der Klub verdeutlichte. "Wir sind frustriert über diese Entscheidung, da wir klare Strukturen, Prozesse und Personal eingeführt haben, um Miron und seinen Trainerstab zu unterstützen, damit wir so schnell wie möglich in die Championship zurückkehren können", hieß es. Aber kann Muslic auf Schalke wirklich funktionieren? Sein fußballerisches Vorbild ist kein Geringerer als Jürgen Klopp. "Ich wollte immer schon aktiv, intensiv und hoch spielen", erklärte Muslic vor einiger Zeit im Podcast "DAB|Der Audiobeweis" von "Sky Sport Austria". Klopps Ansatz habe ihm dabei imponiert. "Ich dachte mir immer, wie das geht, dass jedes Mal vier Dortmund-Spieler in Ballnähe sind. Diese Idee hat mich immer schon fasziniert", sagte er. Gleich mit seiner ersten Ansprache bei Plymouth zog er die Spieler auf seine Seite, und noch etwas anderes dürften Schalke-Fans gerne hören: Muslic versteht, was "Maloche" bedeutet. "Kreativspieler bekamen nicht so viel Spielzeit, weil er Spieler brauchte, die die Drecksarbeit machen", sagte Pilnick. Auch in England sei Muslic vor seiner Ankunft gänzlich unbekannt gewesen. Doch das habe sich schnell geändert. "Wenn er in den Pressesaal kommt, dann beherrscht er den Raum. Sein Lächeln und seine Art sorgen dafür, dass alle Augen auf ihn gerichtet sind", beschreibt Pilnick die Ausstrahlung des Trainers.

Schalker Umfeld: Völlig neues Terrain für Muslic Doch das ändert nichts daran, dass Muslic bislang keinerlei Erfahrungen im deutschen Fußball gesammelt hat, die 2. Bundesliga höchstens aus der Entfernung kennt und auch nie bei einem Klub gearbeitet hat, der für derartige Emotionen steht. 60.000 Fans bei jedem Heimspiel entfachen nicht nur eine Wucht, sondern auch enormen Druck. Auch die mediale Aufmerksamkeit ist bei einem Klub mit einer Strahlkraft wie Schalke eine ganz andere, als sie Muslic von seinen bisherigen Stationen gewohnt ist. Denn wer auf Schalke trainieren will, muss nicht nur fachlich überzeugen. Er muss mit den Eigenheiten des Klubs zurechtkommen, eine gewisse Widerstandsfähigkeit besitzen und sich bewusst sein, dass die Ansprüche enorm sind. Anders als Brügge oder Plymouth ist Schalke kein Underdog, in dessen Außenseiterrolle es sich ein Trainer gemütlich machen kann.

