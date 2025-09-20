Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg feiern im Kellerduell gegen den VfL Bochum ihren ersten Saisonsieg. Für die Gäste geht die Talfahrt indes weiter.

Miroslav Klose darf aufatmen: Dem schwer angeschlagenen Trainer des 1. FC Nürnberg ist im sechsten Anlauf endlich der erste Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geglückt.

Mit dem 2:1 (0:0) im Kellerduell gegen den VfL Bochum gab der Altmeister aus Franken die Rote Laterne des Tabellenletzten an den 1. FC Magdeburg ab. Den ersten Heimsieg für den Club seit 188 Tagen sicherte Adriano Grimaldi in der Nachspielzeit (90.+2). Zuvor hatte Julian Justvan Nürnberg in Führung gebracht (68.), Ibrahim Sissoko per Foulelfmeter aber ausgeglichen (86.).

Auf den vorletzten Platz rutschte der VfL ab, bei dem die Trennung von Trainer Dieter Hecking und Sportdirektor Dirk Dufner am vergangenen Montag noch keine Wirkung zeigte. Der Bundesliga-Absteiger enttäuschte auch mit Interimstrainer David Siebers auf ganzer Linie und muss sich nach der vierten Pleite in Folge auf den nächsten Kampf um den Klassenerhalt einstellen.