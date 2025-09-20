Anzeige
Fußball

Späte Entscheidung: Miroslav Klose gelingt erster Sieg mit Nürnberg - Bochum verliert weiter

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 22:40 Uhr
  • SID
Article Image Media
© www.imago-images.de/SID/Daniel Marr

Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg feiern im Kellerduell gegen den VfL Bochum ihren ersten Saisonsieg. Für die Gäste geht die Talfahrt indes weiter.

Miroslav Klose darf aufatmen: Dem schwer angeschlagenen Trainer des 1. FC Nürnberg ist im sechsten Anlauf endlich der erste Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geglückt.

Mit dem 2:1 (0:0) im Kellerduell gegen den VfL Bochum gab der Altmeister aus Franken die Rote Laterne des Tabellenletzten an den 1. FC Magdeburg ab. Den ersten Heimsieg für den Club seit 188 Tagen sicherte Adriano Grimaldi in der Nachspielzeit (90.+2). Zuvor hatte Julian Justvan Nürnberg in Führung gebracht (68.), Ibrahim Sissoko per Foulelfmeter aber ausgeglichen (86.).

Auf den vorletzten Platz rutschte der VfL ab, bei dem die Trennung von Trainer Dieter Hecking und Sportdirektor Dirk Dufner am vergangenen Montag noch keine Wirkung zeigte. Der Bundesliga-Absteiger enttäuschte auch mit Interimstrainer David Siebers auf ganzer Linie und muss sich nach der vierten Pleite in Folge auf den nächsten Kampf um den Klassenerhalt einstellen.

Anzeige
Anzeige

VAR kassiert ersten FCN-Treffer ein

Klose und der Club jubelten zunächst zu früh: Nach einem Kopfballtreffer von Kapitän Fabio Gruber schrie der Trainer seine Erleichterung heraus, seine Spieler umarmten sich - doch nach Videobeweis wurde das vermeintliche 1:0 wieder kassiert, weil der Torschütze hauchzart im Abseits gestanden hatte (32.). Die Nürnberger hatten in der ersten Hälfte ohnehin ein klares Chancenplus gegenüber den Bochumern, die im ersten Spiel nach Hecking wenig Offensivkraft entwickelten.

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber den Druck, VfL-Keeper Timo Horn geriet immer mehr in den Mittelpunkt. Als Justvan dann aber den Ball ins Netz schlenzte, konnte sich Klose endlich freuen. Doch dann ärgerte er sich, als in der Schlussphase noch der Ausgleich fiel. Am Ende durfte er aber doch jubeln.

Anzeige
Weitere News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Munich Game New York Giants - Carolina Panthers am 10.11.2024 in der Allianz Arena in München Björn Werner macht Bildern mit den Fans xMSx
News

"Herzensangelegenheit": Neue Aufgabe für Werner

  • 20.09.2025
  • 18:10 Uhr
Filip Bilbija jubelt nach seinem ersten Tor
News

Hertha hinkt Ansprüchen hinterher

  • 20.09.2025
  • 15:04 Uhr
Karaman bejubelt das 1:0
News

Elversberg ist neuer Tabellenführer – Schalke 04 bleibt oben dran

  • 20.09.2025
  • 15:00 Uhr
Viele Zweikämpfe zwischen Braunschweig und Elversberg
News

Elversberg springt an die Spitze

  • 20.09.2025
  • 14:57 Uhr
Torschütze Marius Wörl (l.) im Zweikampf mit Jannik Dehm
News

Bielefeld verpasst Sprung auf Platz eins

  • 19.09.2025
  • 20:30 Uhr
Prtajin schreit nach dem 3:0 seine Freude heraus
News

Lautern springt dank Prtajin-Hattrick an die Spitze

  • 19.09.2025
  • 20:29 Uhr
Tiefer Frust: Bochum will die Wende schaffen
News

Bochum: Siebers ohne Rücksicht auf Klose

  • 18.09.2025
  • 13:52 Uhr
In Rostock kam es zu Ausschreitungen
News

Hohe Geldstrafe für Dynamo Dresden

  • 16.09.2025
  • 13:23 Uhr
Geburtstagskind Dieter Hecking in Paderborn
News

Hecking nach Entlassung versöhnlich: "Es war mir eine Ehre"

  • 16.09.2025
  • 09:41 Uhr
Neu auf Schalke: Dylan Leonard (r.)
News

Schalke verpflichtet Abwehrtalent Leonard

  • 15.09.2025
  • 15:58 Uhr