Anzeige
3. Liga live auf Joyn

1. FC Saarbrücken vs. Erzgebirge Aue live: 3. Liga im Free-TV und kostenlosen Livestream auf Joyn

  • Veröffentlicht: 28.08.2025
  • 12:56 Uhr
  • ran.de

Inhalt

Anzeige

Der 1. FC Saarbrücken trifft in der 3. Liga auf Erzgebirge Aue. Wer überträgt das Spiel im Free-TV? Und wo gibt es einen Livestream und einen Liveticker?

in de 3. Liga kommt es am Samstagnachmittag im Rahmen des vierten Spieltags zum Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Erzgebirge Aue.

Beide Teams haben einen eher durchwachsenen Start mit jeweils einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage hingelegt. Folgerichtig sind sie in der Tabelle auch beinahe Nachbarn.

Anzeige
Anzeige
Eintracht Braunschweig v 1. FC Saarbrücken - Second Bundesliga Playoffs Second Leg

HIER KOSTENLOS Streamen: 1. FC Saarbrücken gegen Erzgebirge Aue live auf Joyn

Partien der 3. Liga live und kostenlos auf Joyn streamen.

Aue rangiert nach einem 0:0 gegen Rostock, einem 0:1 gegen Ulm und einem 2:1-Heimsieg gegen Havelse an Position zehn. Saarbrücken ist mit einem 3:3 in Cottbus und einem 2:1 gegen Viktoria Köln eigentlich gut in die Saison gekommen, verlor in Osnabrück jedoch mit 0:2 und ist auf Platz zwölf zurückgefallen.

Im direkten Vergleich liegt Aue mit fünf Siegen, drei Remis und drei Niederlagen vorne. Die letzten drei Duelle endeten jedoch zweimal mit einem Sieg für Saarbrücken und einmal mit einem Remis. Am Samstag (ab 14 Uhr im LIVETICKER) steht das zwölfte Pflichtspiel-Duell in der Historie an.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

1. FC Saarbrücken vs. Erzgebirge Aue live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Drittliga-Spiel?

3. Liga live: Läuft Saarbrücken vs. Aue im Free-TV?

Ja, die Partie zwischen Saarbrücken und Aue ist live im Free-TV zu sehen. Der MDR zeigt die Drittliga-Partie live.

Auf Magenta TV ist das Match ebenfalls zu sehen. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Anzeige

1. FC Saarbrücken gegen Erzgebirge Aue im Livestream: 3. Liga kostenlos auf Joyn sehen

Der MDR zeigt die Drittliga-Partie auch im Livestream unter MDR.de. Dieser ist auch live und kostenfrei auf Joyn aufrufbar. Kostenpflichtig ist hingegen der Stream auf Magenta Sport.

Aue zu Gast in Saarbrücken: Wo gibt's einen Ticker zum Drittliga-Match?

Einen Live-Ticker gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige
Anzeige

1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue live: Alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga

  • Spiel: 1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue
  • Datum und Uhrzeit: 30. August; 14:00 Uhr
  • Trainer: Alois Schwarz (1. FC Saarbrücken), Jens Härtel (Erzgebirge Aue)
  • Free-TV: MDR
  • Pay-TV: Magenta TV
  • Livestream: Joyn, MDR.de, Magenta Sport
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Mehr News und Videos zum Fußball
3.Liga MSV Duisburg - SSV Ulm ** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE ** EDITORIAL USE ONLY **<p>Fußball 3.Liga MSV Duisburg - SSV Ulm am 23.08.25 in der Schauinsland-Reisen Arena in Duisburg Torjubel zum ...
News

MSV Duisburg von Teufels Küche auf Wolke 7

  • 27.08.2025
  • 15:08 Uhr
Erzielt den Ausgleich in Ingolstadt: Nico Neidhart
News

3. Liga: Rostock rettet Punkt in Ingolstadt

  • 24.08.2025
  • 15:30 Uhr
Nader El-Jindaoui im Trikot von Hoffenheim II
News

3. Liga: Aufsteiger Duisburg und Hoffenheim II vorne

  • 23.08.2025
  • 18:38 Uhr
Umkämpfte Partie: Wiesbaden gegen Essen
News

Wiesbaden unterliegt Essen spektakulär und verpasst Platz eins

  • 22.08.2025
  • 21:03 Uhr
imago images 1064742098
News

Randale: Sind Hansa-Fans die schlimmsten in Deutschland?

  • 19.08.2025
  • 09:55 Uhr
Aufstiegsreform: Arbeitsgruppe soll Lösung finden
News

Aufstiegsreform: DFB und Regionalligen bilden Arbeitsgruppe

  • 18.08.2025
  • 15:50 Uhr
Bernd Neuendorf sieht großes Potenzial im DFB-Team
News

Drittliga-Aufstieg: Neuendorf unterstützt Reform

  • 18.08.2025
  • 05:37 Uhr
Für vier Spiele gesperrt: Christian Kühlwetter (m.)
News

Regensburgs Kühlwetter für vier Spiele gesperrt

  • 13.08.2025
  • 13:02 Uhr
War acht Drittliga-Spiele Mannheimer Trainer: Glawogger
News

Nach nur zwei Spieltagen: Erster Trainer fliegt

  • 11.08.2025
  • 21:40 Uhr
Niederlechner und Volland bejubeln das 2:0
News

3. Liga: Volland und Niederlechner schießen 1860 zum Sieg

  • 09.08.2025
  • 18:31 Uhr