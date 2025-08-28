3. Liga live auf Joyn
1. FC Saarbrücken vs. Erzgebirge Aue live: 3. Liga im Free-TV und kostenlosen Livestream auf Joyn
- Veröffentlicht: 28.08.2025
- 12:56 Uhr
- ran.de
Inhalt
- 1. FC Saarbrücken vs. Erzgebirge Aue live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Drittliga-Spiel?
- 3. Liga live: Läuft Saarbrücken vs. Aue im Free-TV?
- 1. FC Saarbrücken gegen Erzgebirge Aue im Livestream: 3. Liga kostenlos auf Joyn sehen
- Aue zu Gast in Saarbrücken: Wo gibt's einen Ticker zum Drittliga-Match?
- 1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue live: Alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga
Der 1. FC Saarbrücken trifft in der 3. Liga auf Erzgebirge Aue. Wer überträgt das Spiel im Free-TV? Und wo gibt es einen Livestream und einen Liveticker?
in de 3. Liga kommt es am Samstagnachmittag im Rahmen des vierten Spieltags zum Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Erzgebirge Aue.
Beide Teams haben einen eher durchwachsenen Start mit jeweils einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage hingelegt. Folgerichtig sind sie in der Tabelle auch beinahe Nachbarn.
Aue rangiert nach einem 0:0 gegen Rostock, einem 0:1 gegen Ulm und einem 2:1-Heimsieg gegen Havelse an Position zehn. Saarbrücken ist mit einem 3:3 in Cottbus und einem 2:1 gegen Viktoria Köln eigentlich gut in die Saison gekommen, verlor in Osnabrück jedoch mit 0:2 und ist auf Platz zwölf zurückgefallen.
Im direkten Vergleich liegt Aue mit fünf Siegen, drei Remis und drei Niederlagen vorne. Die letzten drei Duelle endeten jedoch zweimal mit einem Sieg für Saarbrücken und einmal mit einem Remis. Am Samstag (ab 14 Uhr im LIVETICKER) steht das zwölfte Pflichtspiel-Duell in der Historie an.
Externer Inhalt
1. FC Saarbrücken vs. Erzgebirge Aue live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Drittliga-Spiel?
- Spiel: 1. FC Saarbrücken vs. Erzgebirge Aue
- Wettbewerb: 3. Liga, 4. Spieltag
- Datum: 30. August 2025
- Uhrzeit: 14:00 Uhr
- Austragungsort: Ludwigspark-Stadion (Saarbrücken)
3. Liga live: Läuft Saarbrücken vs. Aue im Free-TV?
Ja, die Partie zwischen Saarbrücken und Aue ist live im Free-TV zu sehen. Der MDR zeigt die Drittliga-Partie live.
Auf Magenta TV ist das Match ebenfalls zu sehen. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
1. FC Saarbrücken gegen Erzgebirge Aue im Livestream: 3. Liga kostenlos auf Joyn sehen
Der MDR zeigt die Drittliga-Partie auch im Livestream unter MDR.de. Dieser ist auch live und kostenfrei auf Joyn aufrufbar. Kostenpflichtig ist hingegen der Stream auf Magenta Sport.
Aue zu Gast in Saarbrücken: Wo gibt's einen Ticker zum Drittliga-Match?
Einen Live-Ticker gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue live: Alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga
- Spiel: 1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue
- Datum und Uhrzeit: 30. August; 14:00 Uhr
- Trainer: Alois Schwarz (1. FC Saarbrücken), Jens Härtel (Erzgebirge Aue)
- Free-TV: MDR
- Pay-TV: Magenta TV
- Livestream: Joyn, MDR.de, Magenta Sport
- Liveticker: ran.de, ran-App