3. Liga - MSV Duisburg im Aufschwung: Der schlafende Riese wurde wiederbelebt

Nach einem Jahr Abstinenz ist der MSV Duisburg zurück in der 3. Liga - und wie! Die Meidericher sind perfekt gestartet - und führen eine Drittligatradition fort. Von Kai Esser Es ist lange her, dass sich in der SchauinslandReisen-Arena in Duisburg über sportliche Erfolge gefreut werden konnte. Zumindest, was den Fußball anbelangt. Freilich, Rhein Fire aus der European League of Football ist doppelter Titelträger und war in dieser Arena quasi nicht zu schlagen. Jetzt zieht auch endlich wieder ein Traditionsteam aus dem Fußball nach: der MSV Duisburg. Die 3. Liga live bei Joyn: Samstag, 30. August um 14 Uhr - 1. FC Saarbrücken gegen FC Erzgebirge Aue und FC Energie Cottbus gegen FC Ingolstadt Nach dem Abstieg aus der 2. Liga im Jahr 2019 ging es quasi durchgehend nach unten für die Meidericher, bis der vorläufige Tiefpunkt erreicht war. Aber jetzt herrscht in Meiderich nur noch eins: Euphorie und Partystimmung.

Anzeige

Anzeige

MSV Duisburg: Heilung in der Regionalliga Neun Punkte aus drei Spielen, als einziges Team in der 2. und 3. Liga neben Hannover 96 sind die Zebras perfekt aus dem Startblock gekommen. Das war vor etwas mehr als einem Jahr noch nicht absehbar: Als Tabellen-18. stieg der MSV am Ende der Saison 2024 in die Regionalliga ab. Es war der erstmalige Absturz in die Viertklassigkeit für die Rheinländer. Was auf den ersten Blick wie der absolute Super-GAU aussah, war am Ende die Heilung, die Duisburg gebraucht hatte. Ein komplett neuer Kader, eine neue sportliche Führung und vor allem: ein Neustart mit den Fans. Die Auswärtsfahrten der Duisburger in NRW glichen regelrechten Invasionen. Das Vertrauen der Anhänger wurde genau so auf null gestellt wie die Mannschaft. Dass die MSV-Truppe nahezu ohne jede Altlasten aus der Krisenzeit zuvor zusammengestellt wurde, war genau die richtige Entscheidung.

Anzeige

Anzeige

Die heißesten Derbys der Welt: Erkämpft sich der HSV nach dem Aufstieg auch die Stadtmeisterschaft? 1 / 40 © imago/Oliver Ruhnke Zurück in der Bundesliga: Der HSV bittet St. Pauli zum Stadtderby

Am Freitagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker) kommt es zum großen Showdown in Hamburg. Zuletzt kämpften die beiden Vereine in der 2. Bundesliga um die Vorherrschaft in der Stadt. Erstmals seit 2011 treffen der Hamburger SV und der FC St. Pauli jetzt in der Bundesliga aufeinander. Mega-Stimmung und viel Potenzial für Eskalationen inklusive. ran zeigt euch die größten Rivalitäten und spannendsten Derbys im Fußball. © IMAGO/Lobeca Hamburger SV - FC St. Pauli

Bereits 111-Mal trafen der Hamburger SV und der FC St. Pauli in deren Geschichte aufeinander. Damit ist die Begegnung eines der am häufigsten ausgetragenen Fußballderbys Deutschlands. Dabei polarisiert das Spiel nicht einzig durch die lokale Rivalität. Auch das Image trennt den HSV, ... © IMAGO/osnapix Hamburger SV - FC St. Pauli

... der zahlreiche Titel feiern konnte und eher die Mittel- und Oberschicht anzieht, von den Kiezkickern. Diese werden oft als finanziell klammer Underdog stilisiert. Zuletzt versprachen die Derbys vor allem einige Tore, riesige Choreos und mächtig Alarm von den beiden Fanlagern. © imago/HochZwei/Syndication Inter Mailand - AC Mailand

Beim Derby della Madonnina zwischen AC und Inter Mailand kämpfen nicht nur die Spieler auf dem Rasen um die Vorherrschaft in der Domstadt. Auch die Fans wollen unter normalen Umständen zeigen, wer Herr im Giuseppe-Meazza-Stadion ist. Die Choreos der Milan-Anhänger sind beeindruckend ... © imago/HochZwei/Syndication Inter Mailand - AC Mailand

... doch auch die Inter-Fans sind nicht unvorbereitet, wenn es um das Derby und die Vorherrschaft in der Stadt geht. Sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen geht die Post ab. © imago/Action Plus Old Firm (Glasgow-Derby)

Das "Old Fim"-Derby zwischen den Glasgow Rangers und Celtic elektrisiert eine ganze Stadt. Durch das schottische Ligensystem treffen beide Mannschaften in einer Saison mehrmals aufeinander. Den Reiz und die Rivalität schmälert das aber nicht. © imago/Action Plus Celtic Glasgow - Glasgow Rangers

Seit einiger Zeit sind deshalb bestimmte Lieder von der Regierung verboten worden. Wer vor allem religiöse Schmähgesänge anstimmt, darf von der Polizei belangt werden. © imago/Action Plus Celtic Glasgow - Glasgow Rangers

Große Brisanz bekommen die Spiele nicht nur durch die Lokalität der Teams, sondern auch durch die religiöse Komponente: Die Rangers sind der Klub der Protestanten, Celtic gehört den Katholiken. © imago/Action Plus FC Liverpool - FC Everton

Das berühmte "Merseyside-Derby" verdankt seinen Namen seiner Lage entsprechend an der Merseyside. Die Fanfarben verteilen sich gleichermaßen im Liverpooler Umfeld. © imago/Action Plus FC Liverpool - FC Everton

Das Derby gehört zu den friedlicheren in der Fußball-Welt, da die Anhänger bunt gemischt sind. Selbst innerhalb einzelner Familien finden sich beide Farben. © imago/Photosport River Plate - Boca Juniors

Der Superclasico zwischen den Stadtrivalen Boca Juniors und River Plate aus Buenos Aires polarisiert ganz Südamerika. Die Stimmung ist sensationell, die Rivalität ist enorm. © imago/Photosport River Plate - Boca Juniors

Die Begeisterung ist südamerikanisch, die Choreographien beeindruckend. © imago/Agencia EFE River Plate - Boca Juniors

Für viele Fußball-Anhänger ist das Duell der Klubs aus Buenos Aires eines der Derbys mit dem höchsten Stellenwert weltweit. Es ist wie so oft ein symbolisches Spiel, es steht für den Kampf der Arbeiterklasse (Boca Juniors) gegen die Oberschicht (River Plate). © imago/Sven Simon Schalke 04 - Borussia Dortmund

In Deutschland ist das Duell zwischen Dortmund und Schalke die Mutter aller Derbys. © imago sportfotodienst Schalke 04 - Borussia Dortmund

Fest steht: Wenn der BVB auf Schalke trifft, steht das heißeste Derby der Bundesliga an! Die Emotionen kochen regelmäßig hoch. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen. Nicht selten ist es in der Vergangenheit zu Ausschreitungen gekommen. Auf dem Platz geht es für beide Teams um die Ehre im Ruhrgebiet und wichtige Punkte in der Bundesliga. © imago/Sven Simon Schalke 04 - Borussia Dortmund

Das Revierderby zieht vor allem den Westen Deutschlands in seinen Bann. Doch Fußball-Deutschland muss sich wohl noch länger auf das nächste Revierderby gedulden, denn S04 hängt in der 2. Bundesliga fest. © imago/Alex Nicodim Steaua Bukarest - Dinamo Bukarest

Im rumänischen Fußball gibt es kein größeres Duell als die Derbys zwischen Steaua und Dinamo Bukarest. © imago/Alex Nicodim Steaua Bukarest - Dinamo Bukarest

Diese Rivalität wird nicht nur auf dem Platz, sondern natürlich auch auf den Rängen ausgelebt. © Twitter.com@Emishor Steaua Bukarest - Dinamo Bukarest

Mega-Coup aus Fan-Sicht: Dinamo-Fans verhöhnten Gegner Steaua im Vorfeld mit einer Choreo auf der ganz großen Bühne. In der Champions-League-Qualifikation traf Steaua Bukarest vor über 45.000 Zuschauern auf Manchester City. Mit 0:5 wurden die Rumänen abgewatscht, aber die wohl bitterste Niederlage erlebte der Klub auf den Rängen. Dort stand in der Choreo vor dem Spiel über die gesamte Spielfeldlänge geschrieben "Doar Dinamo Bucuresti" ("Nur Dinamo Bukarest"). © imago/AFLOSPORT Real Madrid - Atletico Madrid

Das "derbi madrileno" (Real Madrid gegen Atletico) elektrisiert in der spanischen Hauptstadt die Massen. Zwischen den "Königlichen" und dem Arbeiterklub aus dem Süden der Stadt besteht eine über 100-jährige Rivalität. Bei jedem Derby ist Madrid in zwei Fanlager gespalten. © imago/DeFodi Real Madrid - Atletico Madrid

Angeheizt wurde die Rivalität vor allem in den vergangenen Jahren, nachdem Atletico oft auf Augenhöhe agierte. Zwei Finals in der Champions League 2014 und 2016 gingen im direkten Duell aber an Real. © imago/VI Images Galatasaray - Fenerbahce

Wenn Galatasaray und Fenerbahce Istanbul aufeinander treffen, geht es heiß her. Die Türken lieben ihr Großstadt-Derby, immer wieder schreibt es jedoch auch negative Schlagzeilen. © imago/Seskim Photo Galatasaray - Fenerbahce

Nicht selten mussten die Duelle in den vergangenen Jahren unter- oder sogar abgebrochen werden. © imago/Aleksandar Djorovic Partizan Belgrad - Roter Stern Belgrad

Heiß her geht es im serbischen Hauptstadt-Derby: Das brisante Duell zwischen Partizan Belgrad und Roter-Stern Belgrad ist für unglaubliche Bilder bekannt. © imago/Aleksandar Djorovic Partizan Belgrad - Roter Stern Belgrad

Das "ewige Derby" entstand aus politischen Gründen: Roter Stern wurde von der Kommunistischen Partei Jugoslawiens ins Leben gerufen - Partizan als Klub der jugoslawischen Armee. © imago/Revierfoto Rapid Wien - Austria Wien

Das Wiener Derby ist nach dem "Old Firm" (Glasgow-Derby) das häufigste Derby Europas. Es geht um die lokale Vorherrschaft zwischen dem "Arbeiterverein" Rapid und der "gutbürgerlichen" Austria. © imago/Revierfoto Rapid Wien - Austria Wien

Die Bilanz spricht indes für Rapid Wien. Doch das will die Austria ein auf's andere Mal ändern. © imago/ANE Edition Olympiakos Piräus - Panathinaikos Athen

Das Athener Stadtderby wird in Griechenland nur das "Derby der ewigen Feinde", beziehungsweise die "Mutter aller Schlachten" genannt. Was über die Grundvoraussetzungen eigentlich alles aussagt. Ausschreitungen zwischen den Fans der beiden erfolgreichsten Mannschaften des Landes stehen praktisch an der Tagesordnung. © imago/ANE Edition Olympiakos Piräus - Panathinaikos Athen

Gegründet wurde Panathinaikos 1908 und ist sowohl der Klub der Hauptstadt als auch der Oberschicht. 17 Jahre nach Panathinaikos wurde Olympiakos im Hafenviertel von Piräus gegründet und wurde der Klub der Arbeiterklasse. © imago/Xinhua FC Barcelona - Espanyol Barcelona

Espanyol steht deutlich im Schatten des ungleich erfolgreicheren und schillernderen Stadtrivalen. Barca ist das Aushängeschild der Region Katalonien. Espanyol hingegen repräsentiert mehr den Zentralismus Spaniens. Was auch an der spanischen Königskrone im Wappen des Klubs liegt. Espanyol gehört zu den Gründungsmitgliedern der Primera Division, hat allerdings noch nie einen Meistertitel geholt. © imago/Cordon Press/Miguelez Sports FC Barcelona - Espanyol Barcelona

Die Rivalität ist so groß, dass man sich beim kleineren Nachbarn diebisch freut, wenn man Barca ein Bein stellen kann. Selbst wenn davon Real Madrid profitiert. Denn 2006/2007 ermöglichte Espanyol durch ein 2:2 am vorletzten Spieltag gegen den Stadtrivalen Real eine Woche später den Titel. Die Königlichen hatten wie Barca 76 Punkte, wurden aber durch den gewonnenen direkten Vergleich Meister. © imago/ZUMA Press Juventus Turin - FC Turin

Das "Derby della Mole" kommt vom Turiner Wahrzeichen, der Mole Antonelliana. Die Rivalität entstand nicht nur durch die Nähe, sondern auch durch die grundsätzlichen Fan-Ausrichtungen. Der FC Turin repräsentierte die Region, während Juve Anhänger im ganzen Land hat. Torino ist der Klub der Arbeiterklasse, Juve gilt eher als Verein der Oberschicht. © imago/Insidefoto Juventus Turin - FC Turin

Sportlich erlebte der FC Turin in den 40er Jahren seine Glanzzeit, als der Klub mehrere Titel gewinnen konnte. Die endete jedoch abrupt mit einem Flugzeugabsturz im Mai 1949, als nahezu das komplette Team ums Leben kam. Bis heute ist Juve der deutlich erfolgreichere Verein in Turin und in Italien Serienmeister. © imago/PA Images Manchester United - Manchester City

Ein weiteres Derby in der Premier League: Manchester United gegen Manchester City. Seit einigen Jahren machen die Citizens den Mannen von United den Spitzenplatz in der Stadt streitig. © imago/Sportimage Manchester United - Manchester City

Dementsprechend heiß geht es auf dem Feld zu. Jahrelang galt City als der kleine Nachbar, doch dank großer Finanzspritzen sind die "Blauen" mittlerweile die Nummer eins. © imago/Action Plus AS Rom - Lazio Rom

Ein weiteres Derby sorgt in Italien regelmäßig für Spannung. Wenn sich AS und Lazio Rom treffen, ist die Hauptstadt im Ausnahmezustand. © imago/Action Plus AS Rom - Lazio Rom

Dementsprechend geht es auf den Rängen häufig hoch her. Sportlich gesehen hat der AS Rom das Derby häufiger für sich entschieden. © imago/ZUMA Press Sporting Lissabon - Benfica Lissabon

Ein Klassiker in Portugal: Sporting gegen Benfica Lissabon. Beide Mannschaften gehören zu den Spitzenteams in der Liga. Im "Derby de Lisboa" treffen zwei der drei besten Teams aus Portugal aufeinander. Benfica ist der aktuelle Rekordmeister, Sporting liegt auf dem dritten Rang. © imago/PRiME Media Images FC Arsenal - Tottenham Hotspur

In London gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Rivalitäten und Derbys. Eine besondere Feindschaft pflegen der FC Arsenal und Tottenham Hotspur. © imago/Paul Marriott FC Arsenal - Tottenham Hotspur

Das Duell in London hat eine lange Tradition: 1887 fand der erste Vergleich statt. Richtig ernst wurde es zwischen beiden Vereinen aber erst 1913. Damals zog Arsenal aus Woolwich im Süden Londons ins Highbury-Stadion. Das lag nur vier Meilen von der White Hart Lane entfernt. Die beiden Klubs wurden also Nachbarn - und Rivalen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Regionalliga: MSV-Aufstieg war alternativlos Die Geschichte hätte aber auch anders verlaufen können. Der sofortige Wiederaufstieg des MSV aus der Regionalliga war alternativlos. Nicht nur, weil so ein Verein nichts in der Viertklassigkeit zu suchen hat - auch, weil finanziell alles auf eine Karte gesetzt wurde. Die Meidericher gingen mit einem Etat von weit über drei Millionen Euro an den Start, während die Konkurrenten wie Gütersloh, Bocholt oder Wuppertal gerade so siebenstellig waren - wenn überhaupt. Im Herbst war die Saison der Zebras sogar nicht einmal durchfinanziert. Am Ende bekam Duisburg die Kurve, aber gesichert war es nicht immer.