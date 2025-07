1860 München: Ismaik hatte sich bereits verabschiedet

In seiner Erklärung hatte er sich noch überzeugt davon gezeigt, dass ein Käufer gefunden wird, der den Traditionsklub in ruhiges Fahrwasser leitet.

"Es war von Beginn an klar, dass ich mich nur von meinen Anteilen an diesem fantastischen und geschichtsträchtigen Verein trennen würde, wenn der TSV 1860 davon profitiert. 1860 München schuldenfrei zu hinterlassen, ist eine wunderbare Erfolgsgeschichte und ich freue mich sehr, das Staffelholz an jemanden zu übergeben, der dem Verein derart helfen kann. Ich habe keine Zweifel, dass der TSV 1860 bei meinem Nachfolger in guten Händen ist. Es ist ein großer Verein mit tollen Menschen und ich freue mich – jetzt als ganz normaler Fan – auf seine Zukunft", teilte Ismaik der Löwen-Familie mit.

Nun bleibt der Jordanier offenbar doch bei den Münchnern und geht mit dem Klub in seine 15. Saison. 1860 kämpft seit Jahren erfolglos um die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Mit Florian Niederlechner und Kevin Volland konnte der Verein in den vergangenen Monaten prominente Neuzugänge vermelden.