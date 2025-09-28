Die Schiedsrichter-Debatte nimmt kein Ende: Erstmals fordert ein Profi nach einem von einer Fehlentscheidung geprägten Spiel Strafen für die Unparteiischen.

In der Saison 2019/20 stellte Klaus Gjasula im Trikot des SC Paderborn mit 17 Gelben Karten in 27 Spielen einen Bundesliga-Rekord auf. Heute spielt der Mittelfeldmann in der 3. Liga für Rot-Weiss Essen.

Am Samstag setzte es beim 1:6 in Mannheim eine deutliche Niederlage – für Gjasula ein Anlass, den Schiedsrichter scharf zu kritisieren. Seine Forderung: Fehlentscheidungen dürfen nicht ohne Folgen bleiben.

In der 68. Minute sah der Ex-HSV-Profi die Rote Karte: Schiedsrichter Florian Lechner wertete ein vermeintliches Foul als Platzverweis - sehr zum Entsetzen von Gjasula.

Wie die TV-Bilder später zeigten, handelte es sich um eine klare Fehlentscheidung. Zu diesem Zeitpunkt lag Essen nur 0:2 zurück, die Hoffnung auf Punkte war also noch vorhanden