3. Liga
3. Liga: MSV Duisburg setzt Siegesserie fort - Köln jubelt spät
- Aktualisiert: 16.09.2025
- 21:24 Uhr
- SID
Der MSV Duisburg ist in der 3. Liga weiter nicht zu stoppen. Auch in Schweinfurt gewinnt der Aufsteiger. Der 1. FC Saarbrücken hält Schritt, Viktoria Köln macht den Dreier erst in der Nachspielzeit perfekt.
Der MSV Duisburg hat in der 3. Fußball-Liga auch das sechste Spiel gewonnen und damit die Tabellenführung weiter ausgebaut.
Beim 1. FC Schweinfurt gewann der furiose Aufsteiger durch die Tore von Rasim Bulic (15.), Tobias Fleckstein (61.) und Can Coskun (74.) mit 3:0 (1:0) und liegt mit der makellosen Bilanz von 18 Punkten nun bereits fünf Punkte vor dem ersten Verfolger.
Das ist nach den Dienstagsspielen zunächst der 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer besiegten die SSV Ulm dank eines Doppelpacks von Florian Flick (5., 68.) mit 3:1 (1:0) und sprangen damit auf Rang zwei, 1860 München (11 Punkte) könnte am Mittwoch (auswärts bei Hansa Rostock) aber wieder vorbeiziehen.
Das Wichtigste in Kürze
3. Liga: Lobinger trifft in der 92. Minute entscheidend
Ganz oben mischt auch Viktoria Köln mit. Die Domstädter schoben sich durch den Last-Minute-Sieg gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim (2:1) auf Rang drei (12 Punkte). Lex-Tyger Lobinger traf in der 92. Minute zum umjubelten Siegtreffer für die über eine Halbzeit in Überzahl spielende Viktoria.
Außerdem gewann der SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 gegen Jahn Regensburg und der SC Verl setzte sich gegen Alemannia Aachen mit 2:1 durch.