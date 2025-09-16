Der MSV Duisburg ist in der 3. Liga weiter nicht zu stoppen. Auch in Schweinfurt gewinnt der Aufsteiger. Der 1. FC Saarbrücken hält Schritt, Viktoria Köln macht den Dreier erst in der Nachspielzeit perfekt.

Der MSV Duisburg hat in der 3. Fußball-Liga auch das sechste Spiel gewonnen und damit die Tabellenführung weiter ausgebaut.

Beim 1. FC Schweinfurt gewann der furiose Aufsteiger durch die Tore von Rasim Bulic (15.), Tobias Fleckstein (61.) und Can Coskun (74.) mit 3:0 (1:0) und liegt mit der makellosen Bilanz von 18 Punkten nun bereits fünf Punkte vor dem ersten Verfolger.

Das ist nach den Dienstagsspielen zunächst der 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer besiegten die SSV Ulm dank eines Doppelpacks von Florian Flick (5., 68.) mit 3:1 (1:0) und sprangen damit auf Rang zwei, 1860 München (11 Punkte) könnte am Mittwoch (auswärts bei Hansa Rostock) aber wieder vorbeiziehen.