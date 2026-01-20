Am Bayern-Campus steht ein Wechsel an der Spitze an. Der aktuelle Leiter Jochen Sauer soll entlastet werden, um sich auf internationale Projekte zu konzentrieren. Gleich mehrere Ex-Bayern-Spieler stehen auf der Kandidatenliste.

Der FC Bayern will offenbar umbauen.

Nach "Sport Bild"-Informationen soll es an der Spitze des Campus Veränderungen geben: Jochen Sauer, derzeitiger Direktor Nachwuchsentwicklung, soll entlastet werden.

Sauer ist stark in ein internationales Projekt eingebunden, bei dem der FC Bayern unter anderem mit Los Angeles FC, SD Aucas Quito und Gambinos Stars aus Gambia zusammenarbeitet.

Ein neuer Campus-Leiter soll die täglichen Abläufe übernehmen, während Sauer übergeordnete Aufgaben behält. Als Top-Kandidat gilt Michael Wiesinger, derzeit Nachwuchs-Chef beim 1. FC Nürnberg und ehemaliger Bayern-Profi. Eine finale Entscheidung steht noch aus.