Umbruch im Nachwuchs
FC Bayern: Neuer Leiter für den Campus – mehrere Ex-Spieler auf der Liste
- Veröffentlicht: 20.01.2026
- 13:54 Uhr
- ran.de
Am Bayern-Campus steht ein Wechsel an der Spitze an. Der aktuelle Leiter Jochen Sauer soll entlastet werden, um sich auf internationale Projekte zu konzentrieren. Gleich mehrere Ex-Bayern-Spieler stehen auf der Kandidatenliste.
Der FC Bayern will offenbar umbauen.
Nach "Sport Bild"-Informationen soll es an der Spitze des Campus Veränderungen geben: Jochen Sauer, derzeitiger Direktor Nachwuchsentwicklung, soll entlastet werden.
Sauer ist stark in ein internationales Projekt eingebunden, bei dem der FC Bayern unter anderem mit Los Angeles FC, SD Aucas Quito und Gambinos Stars aus Gambia zusammenarbeitet.
Ein neuer Campus-Leiter soll die täglichen Abläufe übernehmen, während Sauer übergeordnete Aufgaben behält. Als Top-Kandidat gilt Michael Wiesinger, derzeit Nachwuchs-Chef beim 1. FC Nürnberg und ehemaliger Bayern-Profi. Eine finale Entscheidung steht noch aus.
FC Bayern: Auch Franck Ribery und Tobias Schweinsteiger im Gespräch
Mit Wiesinger könnten weitere Veränderungen folgen: Der Sportliche Leiter Markus Weinzierl steht vor Vertragsende im Sommer 2025, Nachwuchs-Chefscout Florian Zahn soll wohl mehr Verantwortung übernehmen, und auch Trainerpositionen könnten neu besetzt werden.
Zudem wollen die Bayern offenbar verstärkt auf erfahrene Ex-Profis setzen, die ihre Bundesliga-Erfahrung in die Nachwuchsarbeit einbringen. Namen wie Tobias Schweinsteiger oder Franck Ribery werden dabei genannt, um die Talente optimal zu fördern.
Das hat zuletzt immer besser geklappt. Lennart Karl und Wisdom Mike sind die neuesten Talente, die bereits in der Jugend des FC Bayern ausgebildet wurden und nun im Profikader Fuß fassen.