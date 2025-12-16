- Anzeige -
Fußball

Infantino gratuliert: FIFA verleiht Fair Play Award an Teamarzt von Jahn Regensburg

  • Aktualisiert: 16.12.2025
  • 13:59 Uhr
  • SID

Besondere Ehre für den Mannschaftsarzt des SSV Jahn Regensburg. Dem Mediziner wird von der FIFA der Fair Play Award 2025 verliehen.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat den Mannschaftsarzt des Drittligisten SSV Jahn Regensburg mit dem Fair Play Award 2025 ausgezeichnet. Andreas Harlass-Neuking erhielt den Preis, da er vor dem Zweitliga-Gastspiel der Regensburger beim 1. FC Magdeburg im April einen Fan im Heimblock reanimiert hatte.

Der Facharzt, seit 1995 für den SSV im Einsatz, habe danach zudem "sichergestellt, dass der Magdeburger Fan stabil genug war, um in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht zu werden", hieß es in der FIFA-Mitteilung.

Infantino gratuliert Regensburg-Teamarzt

"Herzlichen Glückwunsch an Herrn Dr. Andreas Harlass-Neuking zum Gewinn des FIFA-Fair-Play-Preises 2025 für Ihr geistesgegenwärtiges und schnelles Handeln, mit dem Sie während eines Spiels der 2. Bundesliga das Leben eines Fans des 1. FC Magdeburg gerettet haben", schrieb FIFA-Präsident Gianni Infantino bei Instagram: "Ihre Sportlichkeit, Selbstlosigkeit und Nächstenliebe spiegeln die besten Aspekte unseres schönen Sports wider."

