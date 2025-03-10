Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 16. Dezember, 18:58 Uhr: Möbelpacker offenbar bei Upamecano-Villa +++ Wie die "Bild" berichtet, ist Bayern-Star Dayot Upamecano innerhalb Münchens umgezogen. Demnach habe der Franzose, bei dem am Samstag Umzugsarbeiten stattfanden, eine Villa in Grünwald bezogen, in der zuvor schon sein Landsmann Franck Ribery gelebt hatte. Auf einem Foto im Bericht ist zu sehen, wie drei Männer einen Umzugswagen mit Möbeln und anderen Haushaltsgegenständen beluden. Die Immobilie in Grünwald, zu der die Einrichtungsgegenstände gebracht wurden, gehöre Upamecano dem Bericht nach schon seit dem Sommer 2025 und von Harlaching sei er nun dorthin gezogen. Im Bericht wird darüber spekuliert, dass dieser Umzug als Signal für eine bevorstehende Verlängerung gewertet werden könne.

Immerhin läuft sein aktueller Vertrag im Sommer 2026 uns und daher spekuliert die "Bild", dass ein solcher Umzug für ein paar Monate bis zu einem möglichen Abgang eher wenig Sinn mache.

+++ 14. Dezember, 21:55 Uhr: Max Eberl über Dayot Upamecano: "Grundsätzlich bin ich sehr zuversichtlich" +++ Max Eberl hat sich nach dem 2:2 des FC Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05 zum Stand der Vertragsverhandlungen mit Dayot Upamecano geäußert. Dabei zeigte sich der Sportvorstand optimistisch und deutete an, dass es bei dem Abwehrspieler auch schnell gehen könnte. "Ich weiß nicht, was hinter den einzelnen Türen 15, 16, 17, 18, 19, 20 im Adventskalender noch kommt", sagte Eberl am Sonntagabend. Es wäre "wünschenswert", dass man das Thema nicht mit in das Jahr 2026 nehme, "aber das kann ich nicht versprechen", so Eberl. "Grundsätzlich bin ich sehr zuversichtlich", betonte er. "Unser großer Wunsch ist es. Was jetzt um uns herumkreist: Er hat abgesagt, Drohungen, Ultimatum - alles Quatsch. Wir reden und wir reden sehr gut. Dieses Nadelöhr wird kleiner und dann muss er durchs Nadelöhr durch und mein Wunsch wäre durchs Nadelhörer und nicht daran vorbei." Auch interessant: Leon Goretzka irritiert bei Instagram: Fast alle Bilder vom FC Bayern gelöscht

+++ 13. Dezember, 13:35 Uhr: Konkrete Upamecano-Forderungen wohl enthüllt +++ Verteidiger Dayot Upamecano soll dem FC Bayern laut "kicker" und "Bild" seine konkreten Forderungen für einen neuen Vertrag mitgeteilt haben. Nun nennt das letztgenannte Medium auch konkrete Zahlen. Demnach will der Franzose eine Verdopplung seines Jahresgehalts auf 20 Millionen Euro. Und damit nicht genug: Zusätzlich steht auch noch ein Handgeld in Höhe von 22 Millionen im Raum. So soll sich Upamecano an der in diesem Jahr erfolgten Verlängerung von Linksverteidiger Alphonso Davies orientiert haben, der sich über deutlich mehr Gehalt und ein Handgeld freuen durfte. Sollten die Münchner den Wünschen nachkommen, würde der 27-Jährige zum Topverdiener des Klubs werden.

+++ 12. Dezember, 14:50 Uhr: Abschied von Sacha Boey deutet sich wohl an +++ Sacha Boey wechselte im Januar 2024 für eine Ablöse von 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zum FC Bayern, konnte sich beim deutschen Rekordmeister allerdings nie dauerhaft etablieren. Für seine Stammposition als Rechtsverteidiger gibt es mit Konrad Laimer und Josip Stanisic zwei Alternativen, die unter Trainer Vincent Kompany einen höheren Stellenwert haben. Auch wenn der Vertrag von Boey noch bis Sommer 2028 läuft, deutet sich offenbar ein Abschied an. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano wird der Franzose voraussichtlich im Januar den FC Bayern verlassen, mehrte Klubs sollen bereits am Franzosen dran sein. Crystal Palace, der Tabellenvierte der Premier League, soll besonders interessiert sein. Laut Transfer-Insider Sacha Tavolieri von "Sky Schweiz" haben die Engländer kürzlich bereits ein erstes offizielles Angebot abgegeben. Nach Informationen der "BILD" soll der Rekordmeister ab einer Ablösesumme von 15 Millionen Euro verhandlungsbereit sein. Auch interessant: FC Bayern München: So wird Lennart Karl zum Problem für Jamal Musiala - Kommentar

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers