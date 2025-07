DFB-Team: Neues Quartier für deutsche Nationalmannschaft - Mannschaft muss umziehen

Die öffentliche Bekanntgabe soll am 5. August durch DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig erfolgen.

Demnach treffen sich die Spieler um Cheftrainer Julian Nagelsmann ab diesem Zeitpunkt im Spa & Golfresort Weimarer Land in Blankenhain. Dem Boulevardblatt zu Folge liegen die Verträge bereits zur Unterschrift bereit.

Für die deutsche Nationalmannschaft kommt es zum Umzug. Nach dem Ausrüster-Wechsel von Adidas zu Nike, muss das DFB-Team bald in einem neuen Quartier trainieren. Ab Januar 2027 wird die neue Heimat in Thüringen liegen. Das berichtet zumindest die "Bild".

DFB-Aus: Adidas verhandelt wohl bereits mit Nachfolger

Für die deutsche Nationalmannschaft ist die Anlage kein unbekannter Ort. Bereits in der Vorbereitung für die Heim-EM im vergangenen Jahr, war das Team in dem Resort untergebracht. Auch die deutsche U21 nutzte die Unterkunft für die EM-Vorbereitung in diesem Sommer.

Bis Januar 2027 bleibt jedoch erst einmal der Adidas Home Ground in Herzogenaurach das Heimquartier des DFB-Teams. Für die Zeit danach soll Adidas bereits nach einem neuen Partner suchen. Dabei gibt es laut "Sport Bild" bereits Gespräche.

Demnach wird die DFL als Nachfolger gehandelt, wobei eine strategische Partnerschaft in Höhe von 100 Millionen Euro finalisiert werden soll. Schon im Herbst rechnen die beiden Seiten laut Bericht mit der Verkündung.