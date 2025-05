Schon vor dem Spieltag waren sie sicher qualifiziert. Das Team von Lukas Podolski hatte mit neun Siegen an den ersten zehn Spieltagen selten Zweifel an einer Qualifikation aufkommen lassen.

Am 11. Spieltag der Baller League gab es in Berlin wieder einmal Tore satt!

Tore satt im entscheidenden Spiel

Anschließend vielen noch mehr Tore zwischen den Protatos und Beton Berlin. Die Berliner machten es am Ende deutlich und gewannen 10:4. Für einen platz in den Top 4 reichte das trotzdem nicht. Beide Teams scheiden aus.

Das dritte Spiel zwischen Eintracht Spandau und den Gönrgy-Allstars war entscheidend im Rennen um die Plätze eins bis vier. Durch den 4:2-Sieg der Allstars sicherten sie sich ihr Ticket direkt und wir sehen das Team von Montanablack wie schon im letzten Jahr am aller letzten Spieltag der Saison.

Im vierten Spiel gab es dann eine unfassbare Partie zwischen den Käfigtigern und Calcio Berlin. Für beide ging es um die Qualifikation für das Final Four. Zur Halbzeit schien die Partie entschieden, die Käfigtiger führten mit 6:1.

Doch dann drehte Kevin Weggen auf und drehte die Partie quasi im Alleingang mit acht Toren. Am Ende stand es 9:7 für Calcio Berlin, die damit in die Top 4 sprangen. Die Käfigtiger mussten auf das nächste Spiel schauen, in dem Hollywood United an ihnen vorbeiziehen konnte.