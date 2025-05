Für ein wahres Tore-Spektakel sorgte Golden XI beim 6:5-Sieg gegen den FC Nitro. Dabei konnte sich Golden XI auf Torjäger Nils da Costa Pereira verlassen, der gleich fünf Mal zuschlug. Für den Führungstreffer zum zwischenzeitlichen 1:0 sorgte in der sechsten Minute sein Mannschaftskollege Julien Vercauteren. Aufseiten des FC Nitro ragte Amed Öncel mit drei Treffern heraus.

Melik Kühnel erzielte in der 19. Minute den Anschlusstreffer für Calcio Berlin. Vier Minuten später sorgte Raif Adam mit dem Tor zum 2:3 aus Sicht von Calcio Berlin noch mal kurz für etwas Spannung.

Am 10. Spieltag der Baller League gab es in Berlin Tore satt!

Das Wichtigste zur Baller League in Kürze

Die Käfigtiger feierten am 10. Spieltag einen 7:1-Sieg gegen die Las Ligas Ladies. Nachdem zunächst Niclas Hebisch in der zwölften Minute für die Las Ligas Ladies zur Führung traf, schlugen die Käfigtiger fast im Minutentakt zurück.

Ärgerlich auch Sicht von Beton United: Beim Stand von 2:4 vergab Patrick Schönfeld in der 21. Minute einen Penalty. Kurz danach sorgte auf der Gegenseite Borna Vidicek mit dem 5:2 für die Vorentscheidung.

Ex-Bundesliga-Star Max Kruse und sein Team Hollywood United konnte am Montagabend in Berlin einen klaren 5:1-Sieg über Beton Berlin. Unter anderem durch einen Treffer des ehemaligen Nationalspielers sowie einem Doppelpack von Berat Gediktas setzte sich Hollywood United letztlich klar durch.

Das war knapp! Max Kruse trifft in letzter Sekunde

Das Team von Weltmeister Lukas Podolski, Streets United, holte sich am 10. Spieltag einen klaren 5:2-Sieg gegen die Protatos und qualifizierte sich damit als erstes Team für das Final Four.

Zwischenzeitlichen führte Streets United unter anderem durch einen Doppelpack von Paul Pahlow sogar schon mit 4:0, ehe Abi Oubelkhiri in der 27. Minute das erste Tor für die Protatos gelang.

Zum Abschluss des 10. Spieltags sorgte dann noch Eintracht Spandau für ein 6:1-Schützenfest gegen die VfR Zimbos. Justin Sauermilch steuerte für die siegreichen Spandauer gegen das Schlusslicht der Baller League drei Treffer bei.

Das Final Four der Baller League findet am 19. Mai 2025 statt. Ab 18 Uhr beginnen die Halbfinals des Final Four (live auf ProSieben MAXX, ran.de und JOYN).

Das Finale findet ab 21:15 Uhr statt, anschließend gibt es die Siegerehrung.

