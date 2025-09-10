1. FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund muss am 3. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 auswärts beim 1. FC Heidenheim antreten. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.

Für Borussia Dortmund steht am 3. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim an. Die Vorzeichen aus sportlicher Sicht sind relativ deutlich.

Der BVB geht nach bislang vier Punkten aus zwei Spielen als klarer Favorit in die Partie am Samstagnachmittag in der Voith-Arena.

Die Heidenheimer sind hingegen enttäuschend in die neue Spielzeit gestartet, nachdem sich die Mannschaft von Coach Frank Schmidt in der Vorsaison über die Relegation gerade noch vor dem Abstieg retten konnte.

Nach zwei Partien hat der FCH aber immer noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto. Vor der Länderspielpause verlor Heidenheim trotz phasenweise guter Leistung mit 0:2 in Leipzig, zum Saisonauftakt gab es eine 1:3-Pleite zuhause gegen Wolfsburg.