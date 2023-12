Urs Fischer (vereinslos)

Ein weiterer - erst kürzlich entlassener - Kandidat dürfte Urs Fischer sein. Der Ex-Trainer Union Berlins weiß, wie man aus spielerisch schwachen Teams viel rausholen kann. Das hat der 57-Jährige bei den Köpenickern in den vergangenen Saisons bewiesen. Allerdings ist die Trennung erst etwas mehr als einen Monat her - offen also, ob Fischer wieder bereit wäre. © 2023 Getty Images