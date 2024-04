Anzeige

Am 30. Spieltag kommt es an der alten Försterei in Berlin zum Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

Trotz des 2:0-Erfolgs gegen den 1. FC Köln in der heimischen Arena konnte der FC Bayern München die vorzeitige Meisterschaft von Bayer 04 Leverkusen nicht verhindern. Für den FC Bayern geht es also nur noch darum, die Vize-Meisterschaft zu sichern.

Denn diese ist ganz und gar nicht in trockenen Tüchern. Der VfB Stuttgart ist punktgleich mit den Münchnern und spielt am Sonntag beim SV Werder Bremen. Um die Champions-League-Qualifikation dürften sich die Bayern indes keine Sorgen machen: Durch die starken europäischen Leistungen des FCB, Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen ist der fünfte CL-Startplatz für die Bundesliga quasi in trockenen Tüchern.

Die Unioner dagegen haben ganz andere Sorgen als der Rekordmeister. Mit 29 Punkten sind die "Eisernen" noch längst nicht durch in Sachen Klassenerhalt. Im Gegenteil: Durch die beiden Siege von Mainz 05 gegen Hoffenheim und zuvor Darmstadt sind es nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16.